Los frutos, el cambio climático y las nuevas enfermedades y plagas, protagonistas de una jornada en la Yutera

La Universidad de Valladolid acoge del 12 al 14 de junio en su Campus de Palencia la jornada Frutos y frutos secos en tiempos de nuevas plagas, enfermedades y cambio climático, organizada en el marco del proyecto Incredible, un programa Horizon 2020 que ha establecido en la cuenca mediterránea cinco redes de innovación (iNets) para sendos grupos de productos forestales no maderables (PFNM).

En el seminario que se celebró el pasado año para lanzar la red de frutos y frutos secos forestales (se propusieron algunos temas en los que centrar las acciones del proyecto Incredible, entre las que se destacó abordar en un contexto de cambio climático la disponibilidad de recursos a largo plazo, y evidenciar que este tipo de PFNM se enfrenta a varios problemas que amenazan la uniformidad de su suministro.

Además del cambio climático, las diferentes plagas y enfermedades exóticas son de suma importancia para la gestión con éxito de estos productos. El encuentro del próximo junio tiene por objeto proporcionar a los interesados (tanto del sector público como privado) información útil sobre la situación actual, los efectos del cambio climático, los daños causados por las plagas y las enfermedades y la forma de combatirlas.

En las jornadas, que desarrollarán en el Campus Universitario de Palencia, se contará con la participación de todos los agentes interesados: investigadores, gestores forestales, representantes de los sectores del piñón y la castaña, propietarios privados, entidades de certificación, etc.

Hay que recordar que, el proyecto Incredible pretende mostrar cómo los productos forestales no maderables (PFNM) pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la gestión forestal sostenible y el desarrollo rural, mediante la creación de redes para compartir e intercambiar conocimientos y experiencia. Incredible es el acrónimo de ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ y promueve la colaboración e innovación intersectorial para destacar el valor y el potencial de los PFNM en la región.

Esta iniciativa pretende también cubrir la brecha existente entre la investigación existente y el conocimiento de la innovación en los sistemas de servicios para los PFNM en el Mediterráneo. En particular, está dirigido a vincular el conocimiento y fomentar la colaboración entre las diferentes partes interesadas, desarrollando modelos comerciales innovadores y mejorando la experiencia en las regiones rurales para desarrollar estrategias económicas inclusivas.

Por otro lado, se dirige a la sociedad en general con el mensaje de que los bosques gestionados de forma sostenible por los habitantes de las zonas rurales son una gran fuente de riqueza que nos proporcionan corcho, resinas, plantas aromáticas y medicinales y productos comestibles como nueces silvestres, bayas o setas y trufas. Sin olvidar que la actividad socioeconómica en nuestros bosques también contribuye a la prevención de incendios forestales.

Para alcanzar su propósito, ha desarrollado las redes de innovación (iNets) en torno a cinco grupos diferentes de PFNM mediterráneos: corcho; resinas; setas y trufas; nueces y bayas; plantas aromáticas y medicinales. Cada iNet está recopilando las mejores prácticas (prácticas y basadas en la ciencia) relacionadas con los canales de producción, procesamiento y comercialización de PFNM.

El proyecto reúne universidades, centros de investigación, organizaciones profesionales coordinados por el Instituto Forestal Europeo. Trece entidades de ocho países aportarán conocimientos y experiencia en diversos aspectos relacionados con los PFNM. Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea.