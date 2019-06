EH Bildu recuerda al PSN que sus votos son "decisivos para la investidura y para gobernar"

La portavoz y cabeza de lista de EH BIldu en el futuro Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha dejado un mensaje muy claro al PSN: "Hay que hablar con EH BIldu" para conformar una mayoría suficiente que evite el gobierno de la derecha en Navarra. Sin una interlocución con la formación abertzale no puede haber alternativa posible. Y de paso, Ruiz ha recordado a la socialista María Chivite que los siete votos de Bildu en el Parlamento foral serán "decisivos, no sólo para para la investidura sino también para gobernar". Dos horas antes de que se produjera el primero de los tres encuentros programados por María Chivite con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra, Ruiz decía que "no es aceptable para EH Bildu que se trate de poner un marco de interlocución excluyente" que no tenga en cuenta a una fuerza que ha obtenido 50.000 votos en las pasadas elecciones forales. Y advierte: "Si el PSN sigue empecinado en negar la evidencia, estará haciendo política ficción".

La dirigente abertzale ha dicho que la secretaria general del PSN, María Chivite, no se ha puesto con ellos en contacto ni desde Bildu la han llamado tampoco. Ruiz ha defendido que las decisiones sobre alianzas de gobierno "se deben tomar en Navarra, no en Ferraz ni en Génova ni en Madrid, no se pueden tomar en base a unos intereses ajenos" a los de la Comunidad. Para Bildu, el PSN tiene "una oportunidad de oro para rectificar su trayectoria" después de haber demostrado en más de una ocasión como Navarra se convertía en "un cromo más" dentro de negociaciones de ámbito superior al de la Comunidad Foral.

Preguntada por la posibilidad de unas segundas elecciones, Bakartxo Ruiz señalaba que "todos los escenarios están abiertos. Es algo que se puede evitar si todo el mundo está a la altura de las circunstancias". También la cabeza de lista de la formación abertzale se mostró convencida de que las tres fuerzas que han formado parte del cuatripartito junto con Bildu "van a poner sobre la mesa" en su diálogo con el PSN la importancia de una interlocución con esa fuerza abertzale.