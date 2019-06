Sin ofertas por Januzaj, pero se esperan

Cada segundo que pasa Adnan Januzaj se aleja un poco más de la Real Sociedad. Aunque no haya ninguna operación abierta para su salida, la realidad es que su nombre no para de vincularse con clubes importantes del fútbol europeo, algo que no molesta al club donostiarra, que no se negaría a su posible venta en caso de que llegue una buena oferta, que en todo caso debería superar los 11 millones de euros, que es la cantidad que se pagó hace dos veranos al Manchester United para hacerse con sus servicios.

Y es que en la Real, aunque deslizan que no les molesta su continuidad, tampoco niegan que su rendimiento en sus dos temporadas en San Sebastián ha sido insuficiente, y que no pueden mantener a un jugador de sus características jugando sólo 18 partidos por campaña. “Con Januzaj tenemos que conseguir cambiar su tendencia. Es buenísimo y tenemos que conseguir otra cosa que no sea jugar solo 18 partidos. Y lo que queremos es que sea diferente. No hemos conseguido estabilidad individual con él. No podemos aspirar a que su estatus en la Real sea de solo 18 partidos”, señalaba Roberto Olabe, director de fútbol de la Real, en su encuentro del lunes con la prensa escrita, sembrando la duda sobre el futuro del belga en San Sebastián.

De momento, la Real no ha recibido ninguna oferta formal por Januzaj, según señalan desde el club donostiarra. Lo que no quiere decir que no la esperen. Están muy pendientes de posibles movimientos en el mercado, intuyendo que los va a haber. Porque están al tanto del interés que tienen en el atacante belga clubes como el Sevilla, el PSG y el Ajax de Amsterdam, clubes que ya han preguntado por su situación a su agente, que se lo ha transmitido a la Real. Por ahora, ningún club ha presentado una oferta, pero todos saben que no un interés de la Real en venderle, pero sí que con una buena propuesta económica se pueden sentar a negociar. Con el jugador belga se ha hablado y se le ha dicho que se cuenta con él, por lo que la decisión está en su tejado, aunque Januzaj no les ha comentado que quiera marcharse este verano de la Real. Con todo, su agente sí que escucha ofertas y se deja querer. En las oficinas de Anoeta están tranquilos con este asunto, esperando acontecimientos y dejando pasar el tiempo, considerando que cuantos más clubes europeos haya interesados, mejor será para sus intereses.