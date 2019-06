Educación investigará los supuestos malos tratos a una niña autista en Dos Hermanas

El caso ha ocurrido en el colegio Cervantes de Dos Hermanas: una niña autista ha sido supuestamente objeto de violencia verbal por parte de sus profesoras. Así al menos consta en las grabaciones que los padres han conseguido después de observar en su hija comportamientos no habituales: “Apreciaron que sufrió dos crisis epilépticas en poco tiempo “y desarrolló conductas autolesivas desconocidas hasta la fecha con importantes y habituales mordeduras en las manos”, conducta que iba en aumento cuando iba al colegio, y dejaba de evidenciarse cuando llegaba el fin de semana”, tal y como avanzó Diario de Sevilla.

En esto audios, extraídos de las 6 horas en total de la grabadora que la niña llevó en la mochila, se pueden escuchar gritos y palabras despectivas sobre la menor y que se han escuchado en Hoy por hoy Sevilla:

Educación ya investiga esta denuncia que la familia de esta niña con autismo ha llevado también al juzgado. El consejero de Educación y Deportes. Javier Imbroda, ya anuncia una reunión con los padres:

Desde Autismo Sevilla se trata de un asunto escalofriante, que afecta a un colectivo muy vulnerable. Por ello, pedirán una reunión urgente con la Delegación de Educación para exigir respuestas claras y que se investigue el episodio con la mayor celeridad. El director de esta entidad, Marcos Zamora, ha destacado que si bien tenían quejas de otros familiares del centro, que entendían que el comportamiento del profesorado no era el más adecuado, no existían sospechas fundadas. Para los padres, algo no encajaba del todo

Desde Autismo Sevilla han vuelto a reclamar profesores especializados que entiendan la situación a la que se enfrentan y piden a la Administración que estén vigilantes:

El defensor del Pueblo Andaluz ha señalado que harán un seguimiento exhaustivo de la investigación que lleve a cabo la Junta que incluye una visita al colegio. Jesús Maeztu ha manifestado que llegarán hasta el final para que este episodio no se repita. Considera que algo grave ha pasado y que los controles han fallado. Por ello, pide que, en principio, se inhabilite al profesorado: