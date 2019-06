El WC no es una papelera

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, y con la colaboración de Acciona Agua y la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, pone de nuevo en marcha la campaña #ElWCNoÉsUnaPaperera para concienciar a la población de la importancia de echar las toallitas y todos los residuos higiénicos a la papelera y no al WC. Un simple gesto que puede solucionar el grave problema de obstrucción del alcantarillado de la ciudad que supone un gasto considerable a las arcas municipales.

«Se trata de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía ante el grave problema de obstrucción del alcantarillado de la ciudad, debido a las más de 5.000 toneladas de toallitas y residuos higiénicos desechados por el WC», ha comentado el concejal en funciones de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià. En la campaña se destaca que esas más de 5.000 toneladas de toallitas y residuos higiénicos son equivalentes en volumen a 900 elefantes africanos que invaden la red de saneamiento, sus colectores y los sistemas de bombeo de aguas residuales. Es por eso que el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta campaña con el objetivo de educar en la busca de la reflexión y la empatía, para que la ciudadanía, consumidora de toallitas y de otros productos higiénicos, se sienta identificada e involucrada con el problema.

A tal efecto se llevarán a cabo más de 21 acciones informativas por las calles de la ciudad de Valencia durante todo el mes de junio para concienciar y sensibilizar a todas las personas de que solo arrojando los residuos higiénicos a la basura se puede subsanar el problema de las obstrucciones y ayudar a la protección del medio ambiente y de nuestra ciudad.

En las acciones informativas se hará entrega a los participantes de una papelera para poder utilizarla en los cuartos de baño de sus hogares.

Las acciones tienen lugar en los siguientes días y ubicaciones:

- 3 de junio - Plaza del Ayuntamiento (17 a 20 horas)

- 4 de junio - Mercado municipal Jerusalén (10 a 13 horas)

- 5 de junio - Plaza Cedre (17 a 20 horas)

- 6 de junio - Plaza Roma (17 a 20 horas)

- 7 de junio - Palau de la Música (17 a 20 horas en el cauce del río)

- 10 de junio – Plaza del Baró de Cortes (10 a 13 horas)

- 11 de junio - Mercado municipal Jerusalén (10 a 13 horas)

- 12 de junio - Malilla (17 a 20 horas en c/ Bernat Descoll, cruce con c/ Joaquim Benlloch)

- 13 de junio - Benimàmet (17 a 20 horas en c/ Felipe Valls, junto a estación de metro)

- 14 de junio - Plaza de Benimaclet (10 a 13 horas)

- 15 de junio - Ciudad de las Artes y las Ciencias (10 a 13 horas en Jardín del Turia junto Rosaleda de Montolivet)

- 18 de junio - Plaza Iglesia de los Ángeles (17 a 20 horas)

- 19 de junio - Mercado municipal de Colón (17 a 20 horas)

- 20 de junio - Torrefiel (17 a 20 horas Camino de Moncada, 83)

- 21 de junio - Sant Vicent (17 a 20 horas)

- 22 de junio - Parque de Cabecera (10 a 13 horas junto a embarcadero)

- 25 de junio - Parque Central (17 a 20 horas)

- 26 de junio - Mercado municipal de Colón (17 a 20 horas)

- 27 de junio - Mercado municipal del Cabanyal (10 a 13 horas)

- 28 de junio - Plaza del Ayuntamiento (17 a 20 horas)

- 29 de junio - Plaza de Jesús, 11 (10 a 13 horas, frente mercado de Jesús)

