Selectividad: la misma dificultad para todos

Polémica con el exámen de matemáticas que se ha llevado a cabo en el marco de las pruebas de acceso a la universidad. Los estudiantes se quejan de que ha sido una prueba muy difícil, con poco tiempo para desarrollar y que planteaba cosas muy poco dadas durante el curso.

Malestar entre los alumnos y también los profesores. Aunque desde la conselleria de educación dicen que ha sido una prueba que sobre todo " requería pensar"

Pruebas de acceso a la universidad que no dejan de ser polémicas. Independientemente de que ésta haya sido más difícil o no, lo que habría que ver es si la dificultad es para todas las comunidades autónomas igual. No tienen que ser exactas pero sí el mismo grado de complejidad y eso, sí que debería ser evaluado y en su caso, corregido. Es más, habría que plantearse si la prueba no debería ser la misma para todos.