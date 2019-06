La ministra sí tiene quien le escriba

En tiempos de mails, redes sociales y teléfonos móviles, poco espacio queda para las cartas, las de toda la vida; las de folio en blanco, boli, sobre, sellos y correos. Pero la correspondencia sigue funcionando, igual que sobreviven al paso del tiempo cosas que la sociedad de la tecnología quiere apartar de su lado. En este caso, funcionó para una noble causa: la de los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Antonio Palacios, de O Porriño.

En su haber están varias iniciativas y proyectos a favor del medio ambiente, desde sumarse a los paros y protestas de los "Viernes por el futuro", hasta el proyecto "Residuo Cero", para no llevar la comida en embases a clase. Mucho hecho con poca respuesta. Al menos, para los niños que buscan la causa efecto inmediata, el premio a la buena actitud instantáneo. Hartos de esperar una señal, un gesto que les reconociese su labor y ver reflejadas sus quejas en un discurso político para reafirmarse en el buen camino, decidieron tomar las riendas.

"Alguien propuso escribir una carta a un ministro, y sugirió el nombre de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, que es muy activa en redes", cuenta Miriam Leirós, profesora del Antonio Palacios y coordinadora de Teachers For Future Spain, además de instigadora de la educación medioambiental de los jóvenes alumnos. Y se pusieron manos a la obra. "No sólo le contaban sus preocupaciones, sino también todo lo que habían hecho a lo largo del curso por el medio ambiente". A saber: recogieron basura del Río Louro, hicieron camisetas por el clima, apadrinaron a un pingüino... "Están muy concienciados", asegura Miriam.

Escrita la misiva, sólo quedaba esperar hasta el 5 de junio, cuando ésta llegaría al Ministerio. Desde la cuenta de Twitter de su proyecto 'Cooltureco', publicaron que hoy era ese día, en el que la carta tenía que llegar a su destino y a su destinataria, la ministra, nombrando su usuario oficial de la red social. Eran las 14:42 de la tarde.

Como el acuse de recibo ya no se lleva, o tarda demasiado en avisar, las nuevas tecnologías sí que hicieron su labor de acelerar los procesos. A las 16.26 de la tarde, menos de dos horas después de publicar su 'tuit', Teresa Ribera contestaba desde su cuenta oficial: "Llegan!".

"Será un subidón para todos, como dicen ellos, cuando sepan que la ministra les ha contestado", concluye Miriam. Al menos, será la confirmación de que no están solos y que sus mensajes no son una sonda lanzada al espacio en busca de vida extraterrestre. Un empujón para que su lucha individual y grupal por el medio ambiente no se quede en un trabajo demandado por los profesores que termina con el curso.