El 'Verso Suelto' de José Juan Arcéiz

Desde que en diciembre se aprobase por decreto ley la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 12600 € bruto año, es decir, 900 € brutos en 12 pagas han sido muchas las negociaciones que hemos tenido que hacer los sindicatos para implantar su aplicación.

En la industria no ha habido prácticamente ningún problema, pero sorprendentemente en algunos sectores las patronales son reacias a cumplir la ley haciendo interpretaciones del Real Decreto cuando menos curiosas. En este caso, la imaginación para pagar menos es indecente. En lugar analizar los problemas reales de los sectores, acuden a lo fácil que es no pagar los trabajadores y trabajadoras: en el sector de servicios al tirar por tierra los contratos con las administraciones, y en el sector del campo al no atajar de una vez los problemas con las multinacionales de distribución entre otros.

Si en España, en el siglo XXI, una empresa no puede pagar 900 € brutos al mes en 12 pagas y no quieres solucionar problemas de fondo, lo que tendrá que hacer es pensar en cambiar de actividad. En Europa se cumple la ley.