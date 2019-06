Chechu Dorado: "Me gustaría seguir"

Llegó en el mercado invernal del Rayo Vallecano para reforzar el centro de la zaga y debutar con la camiseta del primer equipo, tras su paso por el filial en la etapa de formación. No ha podido jugar los trece partidos que le daban la renovación automática por un año.

CONTINUAR-"A mí me gustaría seguir, pero es algo que no dependa de mi. Creo que puedo seguir aportando cosas, puedo estar para ayudar. Quiero disfrutar del último partido si me dan la posibilidad de jugar, No puedo cerrar ningunda puerta, pero ya que me he acercado a Zaragopza después de tanto tiempo me gustaría que existiera la posibilidad de continuar".

RETIRADA-"No la contemplo. La cabeza quiere y el cuepo me acompaña porque me queda gasolina. Es inevitable ir cumpliendo años, pero veo que el motor sigue en marcha"

UN SUEÑO-"Los que hemos tenido la suerte de vivir ascensos con otros equipos, lo que sería vivirlo aquí en Zaragoza. Sería llevar una alegría inmensa a tanta gente que nos acompaña y empuja en La Romareda".

Últimos días

La plantilla se ha entrenado este miércoles con la vista puesta en el Heliodoro Rodríguez López, donde se enfrentará el próximo domingo al Tenerife en un partido sin nada en juego