Más mosca negra este verano

El verano traerá más mosca negra que el año pasado. La falta de crecidas en el río ha propiciado el desarrollo de las larvas que desde principios de mayo se intentan controlar desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Emilio Martinez, veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública, señala que su presencia va a ser "mayor que el año pasado" porque "tuvimos la ventaja - entre comillas - de la riada, que limpió bastante" aunque "por ahora, un poco menor que la de 2017, que también tuvo bastante incidencia en picaduras y presencia de mosca negra".

Se han detectado larvas en el Puente de Piedra o en Juslibol, sobre todo, pero las moscas pueden desplazarse hasta 20 kilometros. El Ayuntamiento plantea control, pero no fumigación. "Sí que en algunos parques estamos utilizando unos fitosanitarios, en zonas donde se puede acumular más gente" pero "no somos muy favorables a fumigaciones con productos químicos que no podemos controlar".

Y cuidado también con el mosquito tigre: ya el año pasado se detectaron ejemplares en Zaragoza