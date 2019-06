Fernández-Pacheco y Valverde se medirán en la sesión de investidura

El alcaldable del Partido Popular y alcalde en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, iniciaba ayer las conversaciones para tratar de ser investido el próximo 15 de junio de nuevo como regidor de la capital durante los próximos cuatro años.

Fue una jornada de entradas y salidas, de encuentros en los pasillos de los distintos candidatos de las formaciones políticas porque, como en el médico, el horario era de difícil cumplimiento, al final el paciente tenía que contarle al doctor el origen de su dolencia y eso, todos lo sabemos, lleva su tiempo.

A pesar del ajetreo que vivió la sala de juntas de la Casa Consistorial, adecuada para la ocasión con dos cómodos silloncitos, el escudo de Almería al fondo y aquella escultura que decora el pasillo de Cultura y que otrora tuviera en su despacho Fernández-Pacheco, lo cierto es que nervios, lo que se dice nervios, no se vieron ayer. La situación era absolutamente diferente con respecto a los vaivenes de esas negociaciones que hace cuatro años encabezaba un ahora más moderado por los resultados Miguel Cazorla, alcaldable de Ciudadanos, con incontables encuentros televisados por los hoteles.

La de ayer fue una jornada de primera toma de contacto en la que prácticamente no se clarificó nada más allá de la intención de Fernández-Pacheco y de Adriana Valverde, alcaldable socialista, de presentar su candidatura a la investidura, la negativa de Podemos y de Vox a hacerlo, y el no sabe/no contesta porque aún Madrid no le ha dicho lo que debe hacer, del candidato naranja, y que ninguno de estos tres sabe qué va a votar.

El último en comparecer era el principal protagonista de la jornada, el candidato popular. Explicaba que, tal y como había comentado en los últimos días, su intención pasa por intentar un gobierno en solitario pero preguntado sobre si cerraba la puerta a un pacto de Gobierno afirmó: “no cierro la puerta a nada, pero la primera opción es gobernar en minoría”. Pero tiene claro que “en caso de peligrar la investidura, hablaremos”. Eso sí, de momento, “nadie ha pedido estar en el gobierno” aunque claro, con Vox, Cs y Podemos dice que va a seguir reuniéndose para conseguir su voto el día 15.

Sabe Fernández-Pacheco que las negociaciones no solo se llevan aquí, sino que los pactos se están gestionando también desde Madrid y hasta desde Sevilla con los presupuestos de la Junta, aunque tiene claro que “no todos los lugares son similares por la aritmética existente”. Unas cuentas que a él le benefician porque tendrían que sumar Vox con PSOE, Cs y Podemos para quitarle la Alcaldía, y no parece viable.

Eso sí, dice que “no” tiene socios preferentes y que incluso con el PSOE seguirá hablando para los temas importantes de la ciudad una vez que pase la investidura porque “la Corporación es larga”.

Para la candidata socialista -quien le entregó una tarjeta con su teléfono a Fernández-Pacheco ya que aún parece que no la ha llamado tras las elecciones- el encuentro transcurrió con normalidad y en él trasladó que apoyarán “iniciativas que sean buenas para Almería” pero también que defendería su modelo de ciudad “tras el respaldo de 24.000 almerienses que querían el cambio”.

Miguel Cazorla aseguró que habló solamente de temas programáticos, pero nada de pactos. Reconoció que “en Madrid se ha dejado claro que el socio preferente es el PP” pero que “la conversación mantenida se trasladará al comité de pactos a nivel nacional” y ellos tomarán las decisiones.

Carmen Mateos, candidata de Podemos, mostró su cercanía al candidato popular en su intención de que “el pleno no sea una guerra” y aún no ha decidido el sentido de su voto, aunque en redes sociales aseguró que no va a apoyar a Fernández-Pacheco.

Cerró la ronda el candidato de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, quien de momento, ha dejado todo emplazado a futuras reuniones aunque dice ser “muy consciente de que Ramón ha conseguido 34.000 votos y nosotros 7.000”.