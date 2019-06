La defensa de Acuña estudia la posibilidad de pedir amparo al Constitucional

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la ex aclaldesa de Uidos Por Yaiza y parlamentaria de Nueva Canarias, Gladys Acuña. El TSJC condenó a la lideresa de la coalición Lanzarote Avanza a pagar una multa de más de 10.000 euros y a catorce años de inhabilitación para ejercer cargo público, tras conceder licencia a la Bodega Stratus, del empresario Juan Francisco Rosa. Acuña fue condenada por un delito de prevaricación por omisión en el caso de la bodega Stratus y otro contra la ordenación del territorio. Sin embargo, Gladys Acuña siempre ha defendido siempre su inocencia, alegando que contaba con informes favorables de diferentes instituciones que validaban la concesión de esa licencia.

La defensa de Gladys Acuña estudia ahora la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, sin embargo, esta opción parece difícil. El Tribunal Constitucional no entró a valorar la negativa del Tribunal Supremo que impedía a Gladys Acuña concurrir a las elecciones insulares y regionales. Su defensa consideraba que estar inhabilitada para ejercer cargo público estrictamente municipal no impedía concurrir al resto de instituciones, algo que finalmente el Tribunal Supremo no permitió y el Tribunal Constitucional ni si quiera valoró. Fuentes cercanas a su defensa valoran ahora que con este precedente, siendo un caso más flagrante, parece complicado que pueda acudir en amparo al Constitucional.

Gladys Acuña se enteró por la prensa de que el Tribunal Supremo había ratificado su condena.

La ex alcaldesa de Yaiza no ha recibido todavía la notificación de la sentencia. Según fuentes cercanas al caso, Acuña se enteró a través de los medios de comunicación de que el Tribunal Supremo había ratificado su condena, lo que ha causado sorpresa entre sus filas. La Sala también confirma los siete años de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes por un delito de prevaricación, y para el exconcejal Leonardo Rodríguez por un delito contra la ordenación del territorio. También ha confirmado los siete años para los exconcejales Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y José Antonio Rodríguez.