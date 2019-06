El PP apoyaría a Pedro San Ginés si CC cede la alcaldía de Arrecife

"Lo que no puede hacer un partido es querer gobernar en todas las instituciones cuando no tiene mayoría", ha dicho Ángel Vázquez sobre Coalición Canaria. Vázquez explica que el PP ha exigido la alcaldía de la capital para Ástrid Pérez a cambio de mantener su apoyo a Pedro San Ginés en el Cabildo. El acuerdo "pasa porque Arrecife sea para nosotros y el Cabildo sea para otra persona, eso es lógico, es de cajón, es de libro", ha dicho de forma contundente el responsable de las negociaciones del Partido Popular.

"Si Coalición Canaria quiere que pacte con ellos, me tiene que garantizar que el cumplimiento de lo que acordemos se va a garantizar durante cuatro años", explica Ángel Vázquez. "Con el PSOE tenemos la garantía de que podemos censurar, con Coalición Canaria esa garantía la perdemos", si apoyan a San Ginés en el Cabildo lo blindan, porque no sería posible hacer una nueva moción de censura. Sin embargo, Echedey sí tendría la pobilidad de romper el pacto en Arrecife. Ese es el principal escollo en las negociaciones con CC, que el PP no tiene la garantía de que el acuerdo se mantenga con CC en Arrecife toda la legislatura.

El PP maneja dos escenarios, uno con el PSOE y otro con Coalición Canaria. Esta misma tarde Vázquez mantendrá una reunión con el PSOE para negociar la posibilidad de un pacto en el Cabildo con Loly Corujo y en el Ayuntamiento de Arrecife. "El PP no va a hacer repartos de nada, queremos analizar qué problemas hay en Lanzarote y planificar para toda una legislatura. "Si hago un acuerdo con CC blindo a San Ginés para toda la legislatura", ha explicado el viceconsejero en funciones del Cabildo de Lanzarote.