Enrique Moreno apuesta por un presupuesto sobre los 8 millones

Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria reconoció el enorme sufrimiento que para el club ha supuesto competir en la Euroliga, aunque lógicamente ha supuesto un logro en su historia. Dentro de las dificultades que ha tenido el equipo, el hecho es que se ha asumido como autocrítica que la plantilla fue corta para afrontar los desafíos deportivos de la temporada.

Por otro lado uno de los aspectos que más preocupa al presidente es el descenso de espectadores que no de abonados, recalcando que hay dos mil abonados que habitualmente no van a los partidos. También destacó que a pesar de que no ha tenido últimamente nuevos contactos con los representantes del fondo, el interés sigue vivo para acometer un proceso de privatización de la entidad.