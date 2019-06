Otra chapuza más

DISFAR denuncia irregularidades en la reurbanización de la Avenida de Burgos en materia de accesibilidad. Este colectivo de discapacitados físicos ha hecho público su estupor por cómo se están desarrollando las obras en esta arteria de Santa Catalina y denuncia que están incumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión de barreras, de momento en dos aspectos. Uno de ellos es que el rebaje de los pasos de cebra no se ajusta a ninguna de las normativas oficiales. “Es un híbrido de la normativa estatal y autonómica, que no sé de dónde lo han sacado”, explica José Luis Moreno, miembro de DISFAR, que dice que el otro fallo es que en la intersección que hay con respecto al carril bici se pierde la continuidad del pavimento táctil diseñado para que personas ciegas puedan orientarse. “Ese pavimento táctil está destinado a personas invidentes, que si en el momento que llegan al carril bici no sienten ya el pavimento especial, se sienten perdidas”, dice Moreno.

DISFAR considera inexplicable que los servicios municipales no se hayan dado cuenta de estas circunstancias cuando están a punto de acabar las obras. Considera que un vistazo al Plan General de Accesibilidad, que tanto ha costado, y que debía servir de guía para los Servicios de Obras, hubiera bastado.

José Luis Moreno entiende que la constructora no tiene la culpa de esta nueva chapuza, porque “le han dado un proyecto que sabe que está mal hecho, pero se limita a ejecutarlo punto por punto, sin añadir una coma más”. Sin embargo, cree que alguien tiene que asumir la responsabilidad del tiempo y dinero extra que supondría arreglar lo que está haciéndose mal. “Si se quiere levantar, va a costar un montón de dinero y es una pérdida también de tiempo, de lo que alguien se tiene que hacer responsable, porque es una dejadez inmensa lo que está sucediendo”, concluye Moreno.