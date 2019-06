Egea: "Llegamos con opciones, vamos a tener fe"

El Real Oviedo disputará este sábado su último encuentro de la temporada regular frente al Club Atlético Osasuna en El Sadar. El equipo de la capital del Principado de Asturias buscará lograr una victoria que, sumada a otros resultados necesarios, le permitiría disputar la fase de ascenso a Primera División. Una opción en la que sigue creyendo el técnico Sergio Egea, como confirmó en sala de prensa.

"Primero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, buscar el triunfo contra un equipo que salió campeón por méritos propios. Siempre he creído que todo es posible, a mi alrededor no, pero yo siempre he tenido fe. Tengo un optimismo muy grande. Siempre he creído en los futbolistas del Oviedo que son grandes profesionales", comentó el argentino.

Escucha la rueda de prensa completa de Sergio Egea.

"El Real Oviedo llega a la última jornada con opciones. Dependemos de otros dos equipos pero vamos a tener fe y ser optimistas, lo vamos a conseguir. En el fútbol todo puede pasar. Debemos hacer los deberes, ganar, y después todo puede pasar en Coruña y Gijón. Tienes que sacar los tres puntos y que venga lo que sea", añadió Egea.

El Oviedo necesita que el Sporting logre, al menos, un punto frente al Cádiz y que el Córdoba gane al Deportivo. Dos aspectos clave para disputar el play-off, y Egea no duda de la profesionalidad de dos plantillas que, eso sí, no se juegan nada: "Creo en la profesionalidad de los jugadores. El Sporting es un club de mucha solera y tiene que defender su integridad, competir de la mejor manera. Tanto el Sporting como el Córdoba son grandes instituciones con buenos futbolistas que van a competir para sacar un buen resultado para su equipo".

"Steven lo hizo bien, a los chicos de la cantera hay que ponerlos para que demuestren. Me había decantado por Joselu, Ibra y Steven... y Toché se había quedado fuera de la convocatoria. Es un gran profesional, trabaja bien durante la semana. En este caso al caerse Joselu, tiene opciones de entrar en la lista", explicó sobre la ausencia de Toché en las últimas convocatorias.

Por último, no quiso hablar sobre su continuidad en el banquillo más allá de Pamplona: "Seguimos con los siete partidos. La reunión fue un intercambio de opiniones para seguir creciendo. No se cambió nada del planteamiento inicial. Acepto a venir por siete partidos porque me siento muy querido y estoy en un equipo top".