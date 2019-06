Cervera: "Estoy donde quiero estar, nunca me iré del Cádiz"

Álvaro Cervera comparecía en la previa del último partido de liga con los constantes rumores sobre su futuro. El propio entrenador aseguraba que no sabría si iba a continuar la temporada que viene en el banquillo cadista. "Estoy donde quiero estar" recalcaba para sentencia con un metafórico "nunca me iré del Cádiz". El entrenador recuerda que "de mi boca nunca salió que no seguiré el año que viene. Tengo contrato y quiero seguir".

El entrenador insistía en reforzar su idea de la forma de jugar. Cervera tiene claro que "llevo aquí tres años y conozco las virtudes y los defectos del equipo. A veces los defectos no los vemos como tal y no pensamos que sean defectos. Esas cosas a la larga nos afectan". Cervera recuerda que "el otro día teníamos un equipo muy largo. Hay equipos que pueden hacerlo pero nosotros no. Sí nos hacemos largo el equipo no funciona. Si somos más cortos jugamos a otra cosa el robo toma influencia".

Ante el partido ante el Sporting el técnico hará cambios en el once. Uno será obligado ya que Garrido está sancionado. Los amarillos no dependen de sí mismos ya que tienen que esperar a que el Deportivo pinche, a pesar de ellos recalca que "intentaremos ganar. Es nuestra obligación. Necesitamos ganar y esperar, pero en fútbol todo puede pasar"