Últimos entrenamientos del presente curso para el primer equipo del CD Tenerife que este jueves volvió al trabajo para comenzar a preparar la cita ante el Real Zaragoza del próximo domingo en el Rodríguez López con la que se despedirá la presente campaña.

Antes del inicio de la sesión preparatoria de este jueves se le hizo entrega a Carlos Ruiz del trofeo que le acredita tras votación por parte de los aficionados como el jugador más destacado del pasado mes de mayo.

El zaguero blanquiazul reconoció que “fue un mes muy bonito, bueno para el equipoen el que me quedo especialmente con el partido que jugamos ante la UD Las Palmas, del que guardaré siempre un grato recuerdo toda vez que salió todo a pedir de boca al lograr un gol y darle una asistencia a José (Naranjo)”, comentó.

El de Baza es uno de los jugadores del que se desconoce si seguirá o no la próxima campaña en el proyecto que confeccione Víctor Moreno aunque considera que “cuando uno está en un equipo, las renovaciones se las gana uno en el campo y en el día a día. Cuando no me ha tocado jugar he ejercido como capitán estando con mis compañeros tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos. Habrá que ver lo que pasa de aquí a un tiempo”, finalizó.

Víctor Moreno se reúne con varios jugadores

Y en horario vespertino fueron citados varios miembros del primer plantel blanquiazul para reunirse con el director deportivo del club. Por las oficinas del Rodríguez López pasaron jugadores como Tayron, Borja Lasso o el propio Carlos Ruiz entre otros. Y es que con el objetivo de la salvación logrado, se quiere desde el club no perder tiempo con la intención de dar a conocer a los miembros de la actual plantilla las intenciones de cara al futuro.