"No me importa cómo se llame la calle, pero sí que tenga un nombre con el que nadie se pueda sentir ofendido"

Aunque el sentir mayoritario entre los curiosos que paseaban a esa hora por el centro de Córdoba y las personas que presenciaban el cambio de nombre de la calle Cruz Conde, era contrario a la retirada del nombre, entre esas personas estaba Ana, la sobrina nieta del escultor montalbense, Enrique Moreno Rodríguez, apodado 'El Fenómeno' por su precocidad artística.

Un artista que como investigó la periodista y escritora Matilde Cabello, fue un genio de su tiempo, un niño nacido en el seno de una familia humilde dedicada a la herrería, que llegó a ser admirado por Alejandro Lerroux, a quien dedicó un busto, y que fue becado internacionamente por la Diputación de Córdoba, en varias ocasiones en ciudades como Madrid, Roma o París.

Por casualidad, Enrique Moreno Rodríguez, nació el 14 de abril de 1900, y se convirtió años más tarde en uno de los artistas y de los intelectuales más brillantes de la época, con unos ideales de izquierdas muy arraigados.

Fueron esos ideales los que lo llevaron , con otro grupo de intelecturales en 1930 a intentar retirar o destruir el rótulo de la calle José Cruz Conde, unos hechos por los que él y otras cuatro personas fueron detenidas y encarceladas.

El principio del fin, cree su familia. De no ser así no se explican por qué el 9 de septiembre de 1936, vino a buscarlo a su casa un representante del Coronel Cascajo para pedirle que lo acompañara para testificar en una "cuestión rutinaria", y ya no volvió más.

Sobre lo que ocurrió en las horas siguientes "no se sabe mucho más", explica su biógrafa, Matilde Cabello. "Hay algunas versiones sobre esto, gente que dice que le dispararon cerca del Viaducto y lo amontonaron con otros represaliados en la Salud".

Allí,según este relato lo encontró un amigo suyo, Obdulio Blanco quien separó su cadáver del grupo dejando junto a su cuerpo una nota con la leyenda: "La famlia se hará cargo de sepultar este cadáver".

¿Quieres conocer algo más de su historia?. Escucha la entrevista de su sobrina nieta, Ana, en Hoy por Hoy Córdoba.