Sergio Verdú, subcampeón autonómico de contrarreloj individual

El ciclista del Automóviles Gomis - Nutrifitness – BSP, Sergio Verdú, se quedó a 14 segundos de volver a vestir la senyera, como ya hiciera en 2014. Miguel Ángel García fue cuarto clasificado en Máster-40, realizando también una gran contrarreloj.

El C. C. San José de Nules (Castellón) fue el encargado de organizar los Campeonatos de la Comunidad Valenciana contrarreloj individual para todas las categorías del ciclismo regional. En Élite tomaba parte Sergio Verdú, con aspiraciones de conseguir un buen resultado, pero con las dudas de una temporada un tanto irregular en este 2019. En una especialidad en la que ya ha conseguido varias victorias y numerosos podiums en los últimos años, el ciclista de Petrer no falló y rindió a un alto nivel a lo largo de los 24 kilómetros de un recorrido más revirado que en otras ediciones. Verdú marcó el cuarto tiempo absoluto en la considerada categoría reina, con victoria para el catalán Joan Font seguido del balear Toni Ballester. Tercer clasificado era Aitor Escobar, el vencedor este 2019 del Torneo Interclubs Vinalopó y enrolado ahora en las filas del equipo Élite "Gsport - Plataforma Central Iberum", con un crono de 32:27 minutos, mientras que Sergio Verdú detenía el tiempo en 32:41 a un promedio de 43 km/h empatado con el quinto clasificado, Quico Ramírez. Puesto que Font y Ballester no son ciclistas de la Comunidad Valenciana, el podium autonómico lo conformaron Escobar como líder, Sergio Verdú segundo y Quico Ramírez como tercer clasificado, una medalla de plata para Verdú que es un premio extraordinario al producirse en categoría Élite.

El Automóviles Gomis - Nutrifitness – BSP también tuvo otro representante en Nules, ya que Miguel Ángel García era de la partida en categoría Máster-40, donde tendría rivales muy duros como los ex-campeones Salvador Fortea o Frederic Ivars, quienes precisamente ocuparon las dos primeras plazas en ese orden. El tercer puesto del cajón fue para Rubén Ribes mientras que Miguel Ángel García tenía que conformarse con el cuarto puesto, la "medalla de chocolate", por tan sólo siete segundos. En cualquier caso, gran resultado para García que está demostrando una regularidad excelente durante la temporada 2019.