Andrés Padilla: "Es una vergüenza que no se frene la sangría con la provincia"

Apenas unos meses ha durado la alegría que para la provincia suponía la recuperación del Talgo Granada-Madrid con parada en la Estación Linares Baeza. Una línea que ha gozado desde finales del pasado mes de octubre de una alta aceptación por parte de los usuarios, según explica desde el comité de empresa de ADIF- Jaén su presidente, Andrés Padilla. En Hoy por Hoy ha lamentado la caducidad de esta comunicación coincidiendo con la llegada del AVE a Granada. Esto es el próximo 26 de junio, y a partir de esa fecha desde la página de Renfe no se pueden adquirir billetes para ese tren. Aunque se reactivó con caracter provisional Padilla entiende que "es una vergüenza que no se frene la sangría con esta provincia. No hay implicación de los políticos de esta provincia", ha dicho. Es por ello que pide públicamente una nueva reunión con representantes en las diferentes administraciones, mientras no se descartan otras medidas para tratar de revertir la supresión del Talgo Granada-Madrid y otras que desde el comité de empresa de ADIF-Jaén temen que puedan llegar en un futuro no muy lejano.

