La apertura de cinco consultorios para este verano, en el aire

Los coordinadores de cinco centros de salud de la provincia de Castellón no saben si podrán abrir este verano porque, a fecha de hoy, desconocen si tendrán el personal necesario. La Conselleria no les ha dado el plan de vacaciones y por tanto no se pueden planificar.

Se trata de uno de los consultorios de Peñíscola, uno de Alcossebre, otro de Benassal y dos de Oropesa, según ha explicado el portavoz de Sanitat del CSIF, Paco Artola, a Radio Castellón.

De momento, el departamento que sí podrá abrir con seguridad este verano es el que pertenece al de la Plana Baixa y que son los consultorios que están en la playa de Moncofa, Borriana y Nules.

El problema de la atención primaria en Castellón viene por la falta de médicos. Esta semana, los jefes del departamento de salud de Castellón han manifestado su hartazgo porque no hay sustitutos y tienen que realizar sus consultas habituales, además de las de los compañeros que se marchan de vacaciones, lo que repercute en la calidad asistencial.

La Conselleria asegura que tanto el Plan de Vacaciones como el de Refuerzos están elaborados y se han planificado de acuerdo con la evaluación de los planes de años anteriores y se adecúan a las necesidades detectadas. Aseguran que van a mejorar las condiciones en la atención primaria porque se han creado plazas de médicos de familia, pediatras y de enfermeros.

Quejas en el centro penitenciario de Castelló

Comisiones Obreras ha denunciado el servicio sanitario del centro penitenciario de Castellón porque está al borde del colapso. Según el sindicato, sólo hay un médico y cinco enfermeros para atender a 680 internos las 24 horas del día. Aseguran que llevan más de dos años advirtiendo del problema y exigen una solución urgente. Además, aseguran que llevan más de un año sin psiquiatra ni internista, cuando el 39% de los internos sufre alguna patología psiquiátrica.