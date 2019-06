Compromís rechaza formar parte del gobierno de Vila-real

Compromís per Vila-real ha anunciado que no formará parte del gobierno municipal, que cuenta con mayoría absoluta por parte del PSPV-PSOE, y ponen fin así a ocho años de gobierno conjunto. Los socialistas lamentan la decisión de Compromís.

Desde la cúpula de Compromís lamentan no haber sido notificados por parte de los socialistas para volver a formar gobierno, y tras haberlo consensuado con la militancia se ha decidido no formar parte de la ejecutiva local y mantenerse en la oposición.

Según la formación de Josep Pasqual Sancho argumentan que desde el PSOE se han realizado las decisiones de gobierno de manera unilateral y opaca con el resto de formaciones, y consideran que el proyecto que iniciaron en 2011 se ha desvirtuado por completo.

Los socialistas lamentan la decisión de Compromís y afirman que manifestaron la voluntad de no gobernar en solitario, desde que se conocieron los resultados electorales del 26M. Por ello, a partir del lunes de la semana que viene, desde el PSPV-PSOE de Vila-real van a comenzar la ronda de contactos con los distintos partidos que han obtenido representación municipal, a la que ya no acudirá Compromís per Vila-real.