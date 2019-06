Estudian el silbo herreño como solución para enfermedades cerebrales

Dos investigadores de la Universidad de Ruhr, Bochum (Alemania), llevan a cabo estos días en El Hierro un estudio sobre el silbo herreño. Jonathan Schuchert y Alina Shamayeva realizan su tesis de carrera de Psicología y Neurociencia cognitiva en relación a la actividad cerebral en el lenguaje silbado.

En estos momentos están grabando datos de silbadores en diferentes islas y desde el pasado 31 de mayo hasta mañana viernes van a realizar pruebas sobre el silbo herreño. Esperan poder obtener una comprensión más profunda de los procesos necesarios para procesar un lenguaje silbado. Grabando directamente la actividad cerebral, el objetivo es examinar si el hemisferio derecho tiene un rol más importante en la comprensión del Silbo.

De confirmar su tesis, la gran esperanza desde la Universidad del Ruhr es que el Silbo podría ser parte de una nueva terapia para pacientes con problemas de comunicación por tener dañado al hemisferio izquierdo como resultado de apoplejía o accidente, usando más esas partes del cerebro que aún funcionan.

No es hasta 2005 que aparece el primer estudio neurocientífico hecho con Silbo Gomero (Carreiras et al., 2005) en el que se demuestra que se activan en el cerebro las mismas regiones al escuchar el silbo que al escuchar el español hablado. Diez años después aparece el trabajo del profesor Güntürkün, de la Universidad del Ruhr, con el silbo turco, que señala además que el lenguaje silbado, al contrario que el lenguaje hablado, no está lateralizado en el hemisferio izquierdo, es decir, ambos hemisferios trabajan "casi al mismo nivel".

Desde esta misma universidad están realizando ahora la primera investigación de un lenguaje silbado con electroencefalografía (EEG), un método que permite grabar los cambios eléctricos en la actividad cerebral. A la neurociencia le interesa el lenguaje silbado como medio de comunicación porque parece que el procesamiento cerebral es diferente que el del lenguaje hablado.