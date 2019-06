El ex interventor Urbanismo, José Luis Roca, se niega a declarar ante el juez

El exinterventor de la Gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Roca, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que instruye el denominado 'caso Horas extras' que se investiga en el Juzgado Número 4 de la capital tinerfeña. Se trata de un procedimiento en el que se encuentran investigados, los ex concejales de Urbanismo capitalinos, Manuel Parejo y Luz Reverón por el presunto pago irregular de horas extras a los funcionarios mediante cheques por valor de 22.000 euros cuyo cobro, en algunos casos no se ha podido justificar. En este sentido, el juez les imputa la comisión de un presunto delito de prevaricación.

Seguir leyendo