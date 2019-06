Javi Lemus anuncia su continuidad al frente de Zeta Zetas

Javier González Lemus, director de Zeta Zetas, seguirá al pie del cañón por un año más. Es la noticia que ha anunciado en la SER después de un largo tiempo de incertidumbre. Según dice, pensó en dejarlo, pero ahora está más convencido que nunca de que hace lo más conveniente para su grupo. "Por una cuestión de compromiso, sigo", explicó en Radio Club Tenerife.

Había anunciado que tras los Carnavales daría a conocer una decisión sobre su futuro, ¿cuál es?



La decisión es que me quedo. Sí es verdad que tuve dudas durante todo el año y he estado muy cerca de dejar las murags para centrarme en el ámbito profesional, pero dadas las circunstancias y por compromiso con Zeta Zetas, he elegido quedarme. Seguiré tirando del carro ahora que estamos en un momento álgido y creo que muy importante para nuestro grupo.

Han ganado el Primero de Interpretación y además el concurso 'Got Talent', pero habrá cambios.



Sí, todo va a ser más complicado por la baja de Pablo Moreno (director musical durante los últimos cuatro años). Si me iba yo, se lo iba a poner más difícil a los componentes y a la murga para seguir adelante. También por eso he decidido continuar.

¿Ya tienen recambio?



No. Y va a ser imposible conseguir a alguien con quien pueda trabajar igual de bien. Ya estamos buscando un sustituto que se parezca a él, para que el cambio no sea traumático ni drástico. Con el tiempo, buscaremos el feeling y la misma conexión que tuve siempre con Pablo.

¿El objetivo será seguir ganando?

El objetivo es primero rearmar al equipo y enfrentarnos al reto que suponen los cambios. Tenemos que acertar al tocar la tecla, que haya buena conexión entre director, letristas y apartado musical... y seguir fieles a nuestro estilo, que lo considero esencial. Buscaremos una vuelta de tuerca para estar con las mejores. ¿Ganar? Eso lo decide el jurado. Nuestro objetivo es gustar.

El teletransporte, el croma... ¿y en 2020?



Ya hay ideas en la cabeza, algunas que hemos ido aplazando y creemos que ya toca ponerlas en marcha. Queremos sorprender y agradar. Esa es un poco la línea de Zeta Zetas.

¿Será imposible repetir un año como éste?

Sí, pero también lo dijimos cuando ganamos el Primero de Interpretación por primera vez. Nos hemos consolidado con las mejores murgas, hemos competido con las de más solera y hemos demostrado que podemos estar ahí. Además, el estímulo de 'Got Talent' ha sido espectacular, un broche de oro increíble. De algún modo hemos traspasado la barrera insular y hemos ganado un concurso a nivel nacional. Que nos conozcan hasta en Cuba... es una pasada.