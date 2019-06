Martí avisa: "El Dépor está aquí, y no ha dejado de estarlo"

Llega el Deportivo al último partido de Liga con todo a su favor para colarse en el ansiado play off. Una victoria ante el Córdoba daría el pase a esa promoción para el regreso a Primera. Este viernes, José Luis Martí habló de "ser realistas" y reconocer que el equipo lo tiene en su mano. Tras una temporada muy irregular, el Dépor vuelve a estar entre los favoritos por el ascenso. "El Dépor está aquí, y no ha dejado de estarlo", recuerda el entrenador. Martí ansía capitanear al equipo en el camino hacia el regreso a la élite.

"Hay que ser realistas y dependemos de nosotros mismos. Vamos a intentar que se viva algo bonito en nuestro estadio", reconoció el míster, que a pesar de todo no se acaba de fiar de la teórica superioridad de los suyos. "No esperamos ningún tipo de facilidad. Tenemos que ser superiores"

Para el decisivo duelo de Riazor, los coruñéses recuperarán a su pichichi Quique González, que entrena en buenas condiciones y tendrá el sábado, antes del partido, la prueba definitiva para calibrar sus opciones de jugar. "A Quique lo veo muy bien", sin embargo no descarta Martí reservarlo para el play off en caso necesario. "No vamos a correr riesgos y si está es porque está bien".

Llega el Depor a Riazor tras un 2019 con sólo dos victorias en casa y tras varios partidos generando múltiples oportunidades que no fueron materializadas. "La eficacia no me preocupa. El problema sería no generar. Creo que el acierto va a llegar. Seguiremos insistiendo", anuncia José Luis Martí..

Por último, no descarta el entrenador poder dar caza incluso al Mallorca en la quinta posición. De esta manera, el equipo podría llegar a tener ventaja de campo en una hipotética final si llegasen a ella los baleares. "Lo importante para nosotros es el mejor puesto y si podemos, ser quintos, mejor". Sin embargo, la opción de alcanzar el play off sería un premio ya de por sí mayúsculo tal y como transcurrió la temporada.