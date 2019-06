Sant Josep aprueba el nuevo convenio del agua y el PP dice que es "una estafa"

El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado en pleno el nuevo convenio con la Agencia Balear del Agua (Abaqua). Tendra una duración de 4 años. El municipio recibirá un máximo de 15.000 metros cúbicos diarios. PSOE y Guanyem han votado a favor, el PP en contra y Alternativa Insular se ha abstenido

El alcalde en funciones, Josep Marí Ribas, dice que "culmina un trabajo muy importante en materia de aguas". Ha empezado recordando la situación que vivía el municipio. Asegura que lo que se suministraba a los ciudadanos "no era agua potable". Ha señalado que no había interconexión con la red de desaladoras y recalca que se ha hecho un esfuerzo "titánico" para poner a Sant Josep a la altura que merecen los ciudadanos. Destaca que baja el precio en relación al convenio de 2008. Además, según Marí Ribas, "se garantiza el suministro y se introducen elementos de control". Pone en valor también que "un tercio del agua que producen las potabilizadoras de la isla vendrá al municipio".

El portavoz del PP en funciones, Javier Marí, ha hablado de una "estafa". Ha echado mano de los dos informes técnicos del Consistorio que cuestionan el convenio . Marí dice que "se paga algo sin saber porque cuesta ese dinero". Asegura que no podrá suministrar agua buena a todas las zonas, "porque las necesidades no quedan cubiertas". Marí critica que haya una tarifa en invierno y otra en verano. Ha insistido una y otra vez en que "no sabemos porque pagamos este precio y es un mal convenio".

Vicent Torres, de Alternativa Insular, ha hablado de "un robo legal, porque no da garantía de nada". Asegura que es complicado favorecer una propuesta "donde todo es negativo". Denuncia que Abaqua ha impuesto este convenio sin negociación alguna. Afirma que "siempre habrá condicionantes que harán que suba el precio" y asegura que en alguna zonas de Sant Josep "ya no se recibe agua buena".

Frente a las críticas, Marí Ribas ha recalcado que " si nos hemos sentado con Abaqua y hemos conseguido más agua de la que nos querían suministrar en un primer momento". Reconoce que algunas cosas del convenio "son mejorables" y ha recalcado que este mismo convenio lo han aprobado los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Joan.

El portavoz de Guanyem, Pere Ribas dice que "la estafa era suministrar algo que no era agua" y que seguirán trabajando para que los vecinos reciban agua de calidad.