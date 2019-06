El pasado miércoles 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medioambiente. En este último año, a nivel mundial, los jóvenes han generado un movimiento de lucha y reivindicación por la defensa del planeta. Inspirados por una joven sueca, Greta Thunberg, miles de alumnos y alumnas de todo el mundo han empezado a reclamar a sus mayores (políticos, empresas, asociaciones, organizaciones, etc.) la toma de una conciencia activa para resolver o al menos detener el grave problema del cambio climático.

Desde las escuelas e institutos de Andalucía que trabajamos la educación ambiental, hemos considerado necesario involucrar a nuestras comunidades educativas en este proceso, y así visibilizar la fuerza de la educación ambiental como herramienta para cambiar conciencias y para generar una nueva sociedad para el presente y para el futuro.

Por eso, se programó un gran encuentro del alumnado en todas las capitales de provincia andaluzas para el día 5 de junio bajo el lema “ESCUELAS ANDALUZAS POR EL CLIMA” y la entrega de un documento a las Delegaciones del Gobierno de España y Andalucía.

Los encuentros se realizaron en un lugar destacado de cada capital, en horario aproximado de 11.00 a 13.00 horas. En él participó el IES Juan López Morillas con 30 alumnos, de 1º ESO y 1º BACHILLERATO Biología y Geología, acompañados de tres profesoras.

A su vez, paralelamente, en horario de 10.30 a 11.00, en nuestro centro organizamos un acto de apoyo a dicho movimiento, con la participación del resto de la comunidad educativa, coordinado por el profesor del departamento de Biología, Juan Alberto Porcel.

Durante los mismos se leyeron breves textos elaborados por el alumnado de los centros participantes, un manifiesto redactado por los alumnos de 1º de bachillerato y una carta dirigidas a los presidentes del gobierno central y de la Junta de Andalucía, redactada y consensuada por todos los centros educativos participantes; se cantaron eslóganes y una canción protesta.

Entre los eslóganes: “Más olivar de estilo tradicional”, “Con petroleó, carbón y gas, poco vas a durar”, “Siembra el cambio”, “Menos plástico, más esparto”…

Manifiesto

“5 JUNIO DE 2019: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES JUAN LÓPEZ MORILLAS

El cambio climático es una realidad actual que afecta de manera indirecta a nuestra vida personal, pero tiene consecuencias graves para nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones. Hoy celebramos el día mundial del medioambiente, pero ¿qué es el medioambiente? es el medio en el que vivimos y del cual aprovechamos todos los recursos disponibles para nuestro bienestar. Dicho bienestar está en peligro debido a las actuaciones inconscientes de nuestro día a día, es por ello que tenemos que analizar todas nuestras conductas y las consecuencias para nuestro entorno.

Nuestro país está afectado por el cambio climático, en mayor medida debido a su situación geográfica, y zonas concretas de Andalucía especialmente alteradas por este motivo. Problemas medioambientales como desertificación, sobreexplotación de acuíferos, las emisiones excesivas de CO2 a la atmósfera, presencia de especies invasoras en nuestros ecosistemas, eliminación de residuos plásticos al mediterráneo, contaminación de suelos con fertilizantes y plaguicidas, incendios forestales intencionados, y tantas actuaciones hacia nuestro ecosistema que lo destruye.

Por lo tanto, las consecuencias de todos nuestros actos van a agravar el problema medioambiental porque la temperatura del planeta aumenta y los polos se derriten, esto aumenta el nivel del mar e inundara nuestras costas, además las especies no tienen poder de adaptación y están muriendo y se rompe la cadena trófica, destruimos nuestros bosques para cultivar, las estaciones del año están variando y en Andalucía el verano se expande cada año, estamos destruyendo los fondos marinos, tan frágiles en los cambios de temperaturas, estamos presenciando la pérdida de biodiversidad mayor en toda la historia de la tierra.

La tierra es nuestro hogar y ya que nosotros hemos causado este problema somos los que debemos solucionarlo.

Es por ello que pedimos a los gobernantes que actúen, que no miren para otro lado, que los propongan en sus programas electorales como puntos importantes, que implementen una educación ambiental en las escuelas y demás centros de enseñanza para educar a las generaciones presentes.

Asimismo pedimos que los ciudadanos se conciencien del problema que estamos causando y que los adolescentes hoy aquí presentes razonemos sobre ello y busquemos soluciones fáciles para mejorar nuestro ambiente, nuestro ecosistema, nuestra casa, la casa de todos.

CUIDEMOS LA TIERRA ENTRE TODOS!!!!!”

Carta a los presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía

“Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón (También al Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla):

Somos las alumnas y alumnos de las escuelas andaluzas que trabajan la educación ambiental. Ojalá no tuviésemos que estar escribiéndole esto, ya que significaría que no hay ningún problema, pero, por desgracia, si lo hay.

Como usted sabe no vivimos en una de las mejores épocas posibles, ya que nos estamos enfrentando al gran problema del calentamiento global, que amenaza a nuestra generación.

Pero ante un problema tan serio, la inacción de muchos gobiernos está, en parte, impidiendo su resolución.

En pocas ocasiones hemos visto intentos reales de atacar la raíz del problema, y cuando los ha habido no han salido adelante ya que vivimos en un mundo donde son más importantes los beneficios económicos que las vidas.

Ahora somos un coche dirigiéndose a un acantilado, podemos seguir sentados en el sillón del conductor y esperar caer o podemos frenar y salvar nuestra vida y la de todos los demás viajeros.

En nuestro caso, ustedes son el conductor y por mucho que nosotros intentemos abrir las puertas y salir del coche, si no se frena es imposible. Solo piense que, ahora, nuestro sueño es ganar la lucha contra el cambio climático, pero quizá, dentro de diez años, nuestro sueño sea volver al ahora, cuando todavía podíamos salvarnos.

Necesitamos poner en práctica propuestas serias, relacionadas con la transición a las energías renovables, una mayor protección de los lugares con fauna y flora salvaje, etc. Y que todos los demás debates ambientales, estancados, se retomen en una mesa redonda donde se sienten todas las formaciones políticas, dejando intereses económicos, colores y eslóganes aparte. Porque en el centro de esa mesa están la vida de los ciudadanos que ustedes representan, quizás no todos pensemos igual, pero todos aspiramos a tener un futuro.

Somos la primera generación que vamos a sufrir los efectos del cambio climático y somos la última generación que podemos hacer algo para salvarnos. Le estamos hablando como la generación a la que le aterra que la falta de acción contra el cambio climático le quite su futuro y el de sus seres queridos.

Ustedes son el reflejo del pueblo, no de las multinacionales. Así que le pedimos que nos escuche, por favor. No nos podemos quedar parados viendo como nos llevan hacia el peor futuro posible, por eso los viernes la juventud europea se manifiesta. Muchas de nosotras y nosotros somos menores y no podemos salir de las escuelas y los institutos, pero hacemos actividades para intentar concienciar sobre la situación actual y así lo seguiremos haciendo. Vamos a luchar por nuestro futuro.

Siempre nos hacen creer que es algo apocalíptico, que no podemos solucionar. Pero al igual que los humos somos los causantes, lo podemos arreglar. Se han inventado desde enzimas como plásticos hasta máquinas que retiran el CO2 del aire. Es, en épocas de crisis, donde hay más creatividad porque puede haber miles de problemas cercándonos, pero hay millones de soluciones y queremos tener un futuro para poder resolver todos esos problemas.

Somos una revolución que no contamos dinero, contamos vidas y les necesitamos. Así que, por favor, les preguntamos ¿Va a unirse a nuestra revolución? Usted y los demás responsables políticos son nuestra única esperanza y necesitamos que actúen de manera contundente.

Por eso le pedimos, con todo el respecto posible, que en esta nueva legislatura impulse contra esta crisis climática y estas se trasladen, así mismo, a la Unión Europea en su conjunto.

Les saludan atentamente, las alumnas y alumnos de las Escuelas Andaluzas por el Clima”.