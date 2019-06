"La vida me lleva a otro sitio"

La longeva etapa de Isábel Fernández "Moses" en el banquillo del CB Aros ya es historia. Como anunció Radio León el pasado 29 de mayo, la entrenadora vitoriana hace las maletas atraida por un proyecto vinculado al baloncesto alemán. No hay razones de fuerza mayor al margen de una necesidad personal. "Todo el mundo tiene camino en la vida y el mío me lleva el año que viene fuera de León. No me voy por el resultado de la fase de ascenso, porque esté cansada de las niñas o de lo que supuesto Aros...Es el momento y voy a coger ese camino", declaró visiblemente emocionada. No es para menos.

En su mirada atrás Moses contempla orgullosa su obra: "he hecho lo que he querido, cuando he querido y como he querido. Hemos desarrollado un prototipo de jugadora Aros reconocible a nivel en España. Mi legado tiene nombres y apellidos. Hay más de mil jugadoras que han pasado por mis manos. Hemos ganado mucho".

Sin embargo, será un adiós relativo porque, según confirmó la protagonista, Moses realizará las labores equivalentes a un General Mánager y desde la distancia se encargará de la elección del nuevo entrenador/a y de diseñar una plantilla que sufrirá una importante transformación. En su nueva labor en el país teutón tendrá permisos para viajar con relativa frecuencia a León.

Se va Moses, pero antes aseguró que Patas Hijolusa, el patrocinador principal, mantenga su apoyo al equipo de Liga Femenina 2 que seguirá siendo competitivo y ambicioso en sus objetivos. En cuanto a la cantera, la propia entrenadora ha propiciado una fusión con la base del CB Agustinos que está a punto de ultimarse y que dará paso a un nuevo club en la provincia.