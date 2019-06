La carta de un niño con autismo para no perder a su profesora

La profesora no quiere marcharse y las familias quieren que se quede pero el director del colegio público Alejandro Rubio de Guadalix, Rubén Cascón, tiene un plan que pasa por apartar a esta docente del aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) en la que trabaja desde el día uno de su creación en este centro. Hace nueve años Inma, que así se llama la profesora, es la responsable del aula de apoyo y recursos de este colegio, adscrito desde 2009-2010 al Programa de Atención a los Alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

Desde entonces decenas de niños con necesidades educativas especiales han pasado por sus manos y nunca ha recibido ni una sola queja. "La maestra no quiere dejar el centro, está muy contenta con lo que ha logrado en estos nueve años", explica a la Cadena SER Paula Gómez, presidenta del AMPA de este colegio, "ha conseguido que el centro sea una referencia para los coles de la zona que vienen al nuestro para ver cómo hacemos las cosas y que ha tenido solo buenas palabras desde la consejería de educación".

Sin embargo, a mediados de mayo, Inma recibió una comunicación del director del colegio,en funciones, de que ya no contaría con sus servicios el curso próximo. Al estar en comisión de servicios, esta docente puede volver al centro donde tiene su plaza fija pero no quiere marcharse. En una carta remitida a educación, la profesora asegura que nadie le ha razonado esta decisión, expresa su deseo de quedarse y pide que se revoque la decisión tomada. Según esa carta, el director del colegio solo ha explicado que quiere llevar a cabo cambios en el centro que pasarían además por cambiar la ubicación actual del aula TGD para que dicho espacio sea ocupado por los despachos del equipo directivo y de secretaría. Una decisión que también rechazan de plano las familias: "se eligió ese aula porque era la más grande y luminosa y la mejor ubicada para que los niños pudieran llegar por sus propios medios", asegura Paula Gómez. Curiosamente, el PP de Guadalix llevaba esta misma propuesta en el programa electoral con el que concurrió a las municipales del pasado 26 de mayo (VER FOTO).

Extracto del programa electoral del Partido Popular de Guadalix / PP Guadalix

Desde el AMPA se han pedido explicaciones al director del Alejandro Rubio pero no han recibido respuesta. "El director no nos ha dado ninguna explicación, nos ha dicho que son motivos internos que no iba a entrar a valorar con nosotros", asegura la presidenta de la asociación de familias. "Hay padres y madres que se han mudado a Guadalix para poder estar en este aula y, aún así, ha sido imposible lograr una explicación", señala. La continuidad de la profesora cuenta también con el apoyo en bloque de los profesores que han pedido un claustro extraordinario para tratar el asunto del que todavía no saben nada de manera oficial. Hoy está previsto que se reúna ese claustro.

La carta de Sami

Sami es uno de los alumnos de Inma. Tiene once años y sufre Trastorno del Espectro Autista (TEA) La marcha de su profesora le ha movido a escribir una carta al director del colegio en la que explica los logros que ha conseguido en los ocho años que ha pasado en el aula TGD junto a Inma. "Si no hubiera pasado esto, yo habría tenido muchos problemas para el estudio y para relacionarme con los demás", escribe. Sami enumera los motivos por los que su profesora debe quedarse en el "aula de los girasoles" (como llaman en el centro al aula para alumnos con necesidades) y se acuerda de su hermano Simón, que también tiene autismo y que "necesita la ayuda de Inma para que le vaya bien en primaria".

La Cadena SER ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con el director del colegio Alejandro Rubio de Guadalix para conocer de primera mano los motivos de su decisión. Desde la consejería de educación, un portavoz asegura que esta maestra tiene su destino definitivo en otro centro y que está trabajando en el colegio de Guadalix de manera excepcional (aunque ya lleva nueve años aquí). Un portavoz de esta consejería explica que "una vez que se considera que ha terminado su trabajo, vuelve a su puesto asignado".