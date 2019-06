El informativo que te cuenta la actualidad en un idioma que puedas entender se llama Ca' Pasao, y lo viernes es una buena oportunidad para poder escucharlo en el programa Hoy por hoy gracias a Zoo Cabaret.

Si no has tenido tiempo para echar un vistazo a la actualidad de los últimos días y quieres saber por dónde se mueve el mundo. No te pierdas el informativo de esta semana presentado por Filomeno Castro, la actualidad que tienes que conocer para que tu cuñado no se quede contigo.