Más de 15 horas de música en directo y propuestas para todos los públicos este sábado en Palencia Sonora

Las propuestas de calle y los conciertos de esperadas bandas internacionales y nacionales como Monarchy, La Casa Azul o Novedades Carminha serán los platos fuertes mañana sábado en el Festival Palencia Sonora, que afrontará su jornada más intensa desde que arrancara el pasado miércoles. Así, los más pequeños serán protagonistas durante las actividades matinales diseñadas en el marco de esta decimosexta edición. La Escuela de Rock de Palencia les invita a disfrutar de un taller en el que los participantes inscritos podrán familiarizarse con los instrumentos habituales del género como la batería, la guitarra eléctrica o el bajo. La propuesta, que tendrá lugar en la Plaza Mayor desde las 11.00 y hasta las 12.30 horas, contará con la presencia del actual guitarrista de Lujuria, Nacho de Carlos, como artista invitado. Tras esta primera actividad le llegará el turno al teatro familiar con Umamatura Muziki en la calle Marqués de Albaida. Luis Gonzalo será el encargado de mezclar música y narraciones para vincular las emociones del público y las experiencias vividas en una canción que una a todos. La fábula Teclea y Tekloff buscará la interacción con pequeños y grandes espectadores a partir de las 12.30 horas.

Dejando a un lado las actividades más familiares, y ya a las 13.00 horas, Los Vinagres serán los encargados de hacer bailar a todos en el escenario ubicado en la Plaza Mayor. Con un renovado sonido influenciado por la música latina y el rock de raíces, presentarán en Palencia temas como Chibichanga, Sácate los colmillos o Los volcanes se duermen, todos ellos pertenecientes a su último trabajo, Los Volcanes. La fiesta se trasladará a la Plaza de San Miguel, a las 14.15 horas, donde Tomasito, maestro en la fusión de la tradición flamenca con el pop o el rock tras sus dos décadas sobre los escenarios, desplegará todo su arte.

El Parque del Sotillo volverá a abrir las puertas de su recinto, a partir de las 19.00 horas, con el concierto de Axolotes Mexicanos, que no dejarán indiferente al público con su sonido enérgico y arriesgado, en el escenario Diputación de Palencia. Como en la jornada de esta tarde, las actuaciones en este espacio se alternarán con las programadas en el escenario Ayuntamiento de Palencia. Así, a las 21.00 horas, les llegará el turno a Camellos, grupo madrileño de garage punk que mezcla a la perfección la ironía y el humor con mensajes algo más serios. Por el escenario Diputación de Palencia también pasarán Triángulo de Amor Bizarro (23.10 horas), con su música personal, visceral y valiente, y Ladilla Rusa (01.35 horas), cuyo estilo ellos mismos definen como una unión de electropop, rumba bakala, italo disco y glam crítico. El broche de oro a la penúltima jornada del Palencia Sonora, y a las actuaciones en este espacio, correrá a cargo de Estereoclub, un colectivo multidisciplinar que invitará a todos a un viaje audiovisual, a las 03.50 horas.

El escenario Ayuntamiento de Palencia acogerá las propuestas de Shinova, que llegará a las 19.45 horas para presentar los temas de su último y quinto trabajo, Cartas de navegación, o del trío gallego Novedades Carminha, que regresa a Palencia con su ecléctica propuesta musical, llena de pinceladas de garage, punk y pop. El público podrá bailar con temas como Verbena o Te quiero igual, a partir de las 21.50 horas.

Guille Milkyway tomará las riendas sobre este escenario ya a las 00.10 horas con su personal sonido, materializado en La Casa Azul. Pese a que llega al festival con un nuevo trabajo discográfico, La gran esfera, no faltarán en su repertorio reconocidos temas pertenecientes a trabajos anteriores como La revolución sexual o Podría ser peor, canciones redondas, adictivas e irresistibles. La presencia internacional llegará mañana de la mano de Monarchy, encargados de poner fin a los conciertos en el palentino parque del Sotillo durante esta edición de Palencia Sonora (02.35 horas). Ra Blacke y Andrew Armstrong vuelven al festival con nuevas propuestas que, según ellos mismos, retoman el espíritu de su primer álbum, con un sonido más juguetón y letras más optimistas.

No faltarán tampoco en la noche del sábado las sesiones de Dj en el escenario La Isla. Chill Out, Deep House, Electro-pop, House y Electro-swing llegarán de la mano de Swingleman a las 20.30 horas. La Isla no descansará y, a las 23.00 horas, The Grooves, en cuya sesión mezclarán bases machadas a ritmo de disco rock electrónico para hacer bailar al público, tomarán el relevo. El encargado de cerrar este escenario, a las 01.30 horas, será Óscar Mina, conocido tanto en locales de todo el país como en festivales como el Sonorama, el Ebrovisión o el Low, entre otros.

La decimosexta edición del festival Palencia Sonora bajará su telón el domingo, 9 de junio, con las actuaciones de Enric Montefusco y Monterrosa en la Plaza San Antolín, completando así un cartel formado por 34 bandas y artistas nacionales e internacionales.

Market y Food Zone

Durante las jornadas de hoy viernes y mañana sábado el recinto del festival (Parque del Sotillo) volverá a ofrecer un área de servicios de restauración para todos los espectadores que lo deseen. Participan el proyecto de comida callejera Zinfrontera, la Food-Track La Morcillería (Villada), la Pizzería Flotante o La Inquieta, entre otros. Por su parte, la Market Zone acogerá los puestos de Niquis del Páramo, Ground and Pound, Urbana Store, Joyería Salamanca, La Boheme y Pintaderas.

Por otro lado, el servicio de barras del festival contará, por primera vez en la historia de la cita palentina, con vasos de plástico reutilizables que se obtendrán al precio de un euro. Su uso permitirá que el Palencia Sonora fomente un comportamiento sostenible entre los asistentes y que se reduzcan significativamente los residuos que genera el empleo de los tradicionales vasos desechables.