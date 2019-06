Jagoba Arrasate: "Nunca había conseguido nada equiparable"

Hablar de Jagoba Arrasate es hablar de un tipo humilde y cercano, pero además es hablar del entrenador que junto a su cuerpo técnico, ha logrado el octavo ascenso de la historia de Osasuna, como líderes, con unos números espectaculares, batiendo récords y metiéndose a la afición del equipo pamplonés en el bolsillo. Se ganó la renovación meses antes de acabar la Liga y confía en poder vivir un año bonito en Primera División, aunque sabe que les espera una temporada muy exigente.

-Jagoba Arrasate ya forma parte de la historia de Osasuna…

Sí. Estoy orgulloso de pasar a la historia de Osasuna por lograr algo bueno. Estoy encantado de poder seguir aquí y espero que escribamos más páginas gloriosas de la historia de este gran club.

-Como se suele decir, ha sido llegar y besar el Santo

Nunca había conseguido nada equiparable. Era nuestro primer año y ha sido algo inesperado. Teníamos la ilusión, pero no esperábamos ascender y menos de la manera que lo hemos hecho. Estoy muy feliz.

-Les costó arrancar y lograron la primera victoria fuera en la décimo tercera jornada. ¿Entonces no se le pasaría ni por la imaginación lograr todo lo que han logrado?

No. Sabíamos que teníamos una buena plantilla, con buenos jugadores y queríamos hacer un buen equipo. Ha sido un proceso. Empezamos mal y poco a poco hemos ido mejorando. En casa hemos llevado una línea más o menos regular y fuera ha sido donde hemos ido mejorando y eso nos ha permitido lograr el ascenso y el título de Liga. Ilusión siempre tienes, pero no esperas quedar primero.

-Y además récords. Has logrado 16 victorias consecutivas en El Sadar, han sumado 49 puntos en la segunda vuelta…

Cuando lo piensas en frío parece algo imposible. Una vez que lo has logrado parece que no ha sido para tanto, pero echas la vista atrás y te das cuenta de que para ganar tantos partidos seguidos en casa, has tenido que hacer las cosas bien, has debido tener algo de fortuna, el apoyo del público… La segunda vuelta ha sido inmaculada. Sólo hemos perdido un partido. Son números difíciles de igualar.

-Han superado la media inglesa

Sí. Al principio no íbamos sobre el horario previsto, después ya sí… Superar la media inglesa es sinónimo de éxito en todas las categorías.

-¿Cuál diría que ha sido la clave?

Yo creo que formar un buen equipo a partir de unos buenos futbolistas. Tampoco podemos olvidarnos de El Sadar. Conseguir en casa 18 victorias y dos empates, ha sido lo que nos ha catapultado al ascenso. Estamos muy agradecidos a la afición porque han sido una pieza fundamental, una de las claves de este ascenso.

-¿Qué se siente al ascender a Primera?

Una alegría tremenda. Además sentimos que ascendemos con un equipo y una afición que es nuestra. Aquí tienes familia, amigos, gente conocida… No es lo mismo ascender en otro sitio que hacerlo con Osasuna. Poder vivir esos momentos con nuestra gente ha sido muy emocionante.

-Uno de los objetivos era recuperar la comunión con la afición y se ha cumplido con creces

No lo esperábamos. Una cosa es conectar y otra lo que hemos conseguido. Desde el primer momento hemos congeniado muy bien, se ha dado esa conexión con la grada. Hemos vivido momentos apoteósicos en El Sadar. Los mismos jugadores decían que era algo insuperable, y a los quince días se superaba. Estamos súper orgullosos porque hemos disfrutado todos de esta temporada. No sólo del final sino también del camino.

-De todo lo que han conseguido, ¿qué es lo que más le llena?

Me llena la felicidad de la gente, sobre todo de la plantilla. Todos se sienten partícipes de lo que han conseguido. Ver las caras de todos, del que ha jugado, del que no… Para un entrenador lo más gratificante es que todos se sientan partícipes. Y luego ver a tanta gente, a tu familia, y a tus amigos felices, no se paga con dinero.

-Ahora mismo ir por Pamplona será una locura para usted…

Sí. Es lo bonito que tiene el fútbol. Forma parte de nuestra profesión. Bendito problema.

-Este año los ascensos, tanto el de Osasuna, como el del Granada se han dado en circunstancias poco habituales…

Eso es el fútbol moderno. Se cuidan muy poco esas cosas. Tener que ascender un lunes, viendo otro partido… El premio es tan gordo que como para elegir, pero son cosas que se deberían cuidar más porque son momentos que quedan para la historia.

-Se le ve tranquilo en el banquillo y entrenando, pero en la celebración del ascenso lo dio todo

(Risas) Intento ser tranquilo y comedido porque entiendo que desde la tranquilidad se observan mejor las cosas, pero una vez logrado el objetivo le di rienda suelta a lo que me pedía el cuerpo. Me desaté un poquito pero he disfrutado muchísimo con esos días de celebración.

-Y la reacción de la afición, ¿qué le pareció?

Son momentos que vamos a guardar. Llegar a la Plaza del Castillo y ver todo eso un lunes… Te vienes arriba. Las celebraciones del martes también fueron muy bonitas. Lo del Ayuntamiento fue una pasada, parecía el Txupinazo. Mirar abajo y ver a tus hijos, a tu mujer…

-Hablando de hijos, en una semana nació su tercer hijo, que es navarro y logaron el ascenso…

Sí. Estaba previsto que mi hijo llegase a finales de mayo, pero se adelantó dos semanas. Mi mujer quería que se adelantara para disfrutar del ascenso. Ya tengo un hijo navarro y la felicidad ha sido completa. Fueron momentos muy emocionantes.

-Todo el mundo dice que Osasuna es un club que tiene algo especial. Después de un año aquí, ¿lo corrobora?

Sí. Tanto Bittor como yo hemos venido a El Sadar mucho y ya conocíamos qué es Osasuna, Tajonar y la sociedad navarra. Pero cuando vienes, por mucho que sepas, no te deja de sorprender esa fidelidad a unos colores, esa pasión, ese sentimiento rojillo a flor de piel, el ambiente cada quince días… Lo sabíamos pero nos ha sorprendido. Ese es el mayor activo que tiene Osasuna y lo tiene que cuidar bien.

-Cierran la temporada en casa, contra el Oviedo y con el objetivo de acabar invictos en casa

Ya les he dicho a los jugadores que me da hasta vergüenza pedir más cosas todavía, pero es que después del año que hemos hecho sería bonito terminar invictos. A todos nos hace ilusión levantar la copa con nuestra afición. Creo que van a ser momentos vibrantes.

-¿Cuando acabe la temporada llegará el momento de rebajar la euforia y hacer ver a la afición que la temporada que viene en Primera, a priori, se prevé dura?

Yo creo que todos somos conscientes y por eso estamos disfrutando tanto de este camino. Nos espera otro día bonito para cerrar la Liga y vamos a disfrutarlo al máximo. Ya estamos pensando en hacer un proyecto competitivo para Primera. Lo bueno es que tenemos una base sólida, que el club está en una buena situación, mucho más estable. Pero sabemos que la Primera División no perdona. No es rebajar la euforia, es hablar de realidades. La temporada que viene va a ser muy exigente y difícil, pero también atractiva.

-¿Ve necesaria una reestructuración importante en la plantilla?

A nosotros nos gustaría contar con el bloque de este año, mantener a los mejores futbolistas y acertar con las incorporaciones. El problema es que algunos terminan contrato, otros vuelven a su club de origen. A ver cómo va el verano. Lo que es verdad es lo que dice Braulio, que tenemos que acertar porque los salarios de jugadores de Primera, que hemos empezado a mirar algo, se disparan. No podemos firmar y equivocarnos. Para eso es mejor no firmar o esperar. Va a ser un verano en el que debemos tener paciencia para acertar y saber que en junio, ni podemos, ni debemos cerrar la plantilla. El año pasado, Rubén García y Juan Villar vinieron en agosto y han sido determinantes.

-¿Cómo está la situación de Rubén García y Robert Ibáñez?

Yo en el fútbol actual creo mucho en la voluntad del futbolista. Con eso podemos jugar, pero luego hay un contrato, otros clubes. En principio vuelven a sus equipos de origen y vamos a ver qué depara el verano. Mientras haya alguna posibilidad, lo vamos a pelear porque son dos jugadores que nos encajan perfectamente en nuestro proyecto de Primera División.