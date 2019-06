Chivite cierra la ronda de contactos manteniendo su plan de presentarse a la investidura

Termina la ronda de contactos del PSN para formar gobierno en Navarra, y lo hace con el encuentro con IE. El secretario de organización Ramón Alzórriz la califica de positiva con clara voluntad para construir un gobierno plural progresista y de izquierdas liderado por el PSN.

Alzórriz insiste en que "No daremos votos a Javier Esparza, no negociaremos con EH Bildu ". "Vamos a cumplir. Le digo a la derecha que dejen de utilizar Navarra cada 4 años. No nos traigan la crispación que han llevado a Cataluña".

Por su parte Marisa de Simón, de IE, cree que el PSN va en serio y dice que le apoyará. De Simón se niega a hablar de futuribles.

La secretaria general del PSN y candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, acudía a la tercera reunión de la ronda de contactos iniciada el miércoles, en este caso con la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, para formar gobierno en Navarra.

Al encuentro han asistido por el PSN, además de Chivite, el secretario de Organización, Ramón Alzórriz, e Inma Jurío, secretaria ejecutiva de Administraciones Públicas; y por I-E, junto a Marisa de Simón, Txema Mauleón y Carlos Guzmán, que fueron candidatos al Parlamento de Navarra, aunque no lograron escaño.

Este encuentro cierra la ronda de contactos iniciada el miércoles por los socialistas, que también se se han reunido con una delegación de Geroa Bai y con representantes de Podemos. A ambas formaciones les han trasladado su voluntad de formar un Gobierno "progresista y de izquierdas" con el respaldo de 23 parlamentarios.