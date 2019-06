Queda mucho por sanear

En víspera de la movilización que mañana protagonizará el sector marisquero de la Ría de Pontevedra, desde Augas de Galicia se reconoce que el saneamiento no es bueno pero ponen en valor lo que ya se hizo y las actuaciones previstas. Ni una coma más.

Así que de nada sirvió a Flora Miranda, de En Marea, reclamar contundencia frente a los vertidos y el estado general de nuestras rías, que no solo son clave para el sector pesquero sino también para el turismo.

Teresa Gutiérrez, directora de Augas de Galicia, respondió con un dossier que recoge las actuaciones previstas y las que ya se realizaron sin que los problemas de contaminación se hayan superado, tal como mañana se va a denunciar en esa movilización convocada por los bateeiros.

Y eso pese a que como aseguró la directora de Augas de Galicia, la Xunta lleva gastado en esto mucho dinero. Luego está el trabajo que tienen que hacer los concellos y no hacen, por ejemplo Poio que es un caso aparte al que esta mañana se refirió la Conselleira de Infraestructuras.

Dice la conselleira de Infraestructuras que por mucho que se actúe sobre depuradoras y emisarios, si la red de saneamiento no está bien, no sirve de mucho. Ethel Vázquez, haciendo referencia al saneamiento de la Ría de Pontevedra, tiene claro que si no hay colaboración y trabajo por parte de los concellos, la contaminación seguirá en las aguas.