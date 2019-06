La Delegación del Gobierno vuelve al Palacio del Temple, su sede histórica

La bandera de España ha vuelto a ondear en el Palacio del Temple. El Delegado del Gobierno ya ha abandonado las instalaciones provisionales de la calle Colón y se inicia ahora el proceso para el traslado de todas las dependencias dispersas por Valencia. El Temple acogerá a partir de noviembre a los 123 funcionarios que prestan servicio en la Delegación, junto al personal de seguridad y limpieza.

Eso sí, la parte visitable del complejo. En la que se podrán ver una parte de la muralla árabe, la barbacana y más restos arqueológicos no estará lista hasta finales de año. Necesita un proyecto de exhibición y aún no se sabe qué podrán visitar los valencianos. Algunos de los restos, como la casa de un tal Felipe González, cuyos restos aparecieron también durante la reforma, se encuentran dentro de dependencias en la zona de trabajo y en principio no visitable del nuevo complejo.

Las dependencias del Palacio del Temple albergarán, además del Gabinete del Delegado y la Secretaría Particular, los servicios dependientes de la Delegación. Una parte de ellos, como son: la Secretaría General, el Gabinete Telegráfico, Asuntos Jurídicos, Asuntos Generales, Personal, Derechos Ciudadanos y Autorizaciones Administrativas, Área de Informática, Jurado Provincial de Expropiación y Abogacía del Estado se encontraban en las dependencias provisionales de Colón.

Otros, como Protección Civil, la Unidad de Violencia de Género, Infracciones Administrativas y la Oficina de Información y Registro se trasladan desde la Subdelegación del Gobierno a las instalaciones rehabilitadas a lo largo del mes de junio.

En concreto, la Oficina de Información y Registro de la Subdelegación del Gobierno en Valencia cerrará al público en general el próximo 10 de junio. En estas dependencias solo se atenderá el registro de las solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los servicios y áreas integradas de la propia Subdelegación: Alta Inspección de Educación, Agricultura y Pesca, Fomento, Industria y Energía y Trabajo y Asuntos Sociales (salvo Extranjería). A partir de esa fecha, la Oficina de Información y el Registro General quedarán ubicados en la sede del Palacio del Temple.

Por lo que respecta al Centro de Vacunación Internacional, ubicado actualmente en Sanidad Exterior del Puerto de Valencia, no será trasladado al Palacio del Temple hasta octubre, mes en el que disminuyen las peticiones de vacunación por viajes.

En total, según ha dicho el delegado, “123 funcionarios serán trasladados al Palacio Temple cuya rehabilitación ha tratado de devolver a su estado original el edificio neoclásico”. En general, según ha subrayado, la restauración ha querido ser “honesta con el edificio original”, haciendo compatible “la preservación del monumento, catalogado como BIC del Estado, con la función administrativa”.

Aspectos de la restauración del Palacio del Temple

Juan Carlos Fulgencio ha manifestado que para preservar el objeto de la rehabilitación “se han potenciado los huecos originales y se han clausurado los practicados con posterioridad a su construcción en el siglo XVIII”. Así, se ha podido recuperar el 95% de la madera original y el 100% de los huecos originales. Además, se han restaurado las carpinterías existentes de la fachada y del propio claustro, donde también, se ha procedido a la limpieza de los elementos de piedra y a la aplicación de un revoco de cal.

Paralelamente, se han eliminado particiones interiores que dificultaban la lectura del conjunto arquitectónico y los elementos ornamentales que se encontraban fuera del contexto histórico.

Tanto en la planta baja de la zona sur del edificio principal, como en el patio interior se han recuperado y potenciado elementos arqueológicos de “indudable valor histórico”, según ha indicado Fulgencio.

De esta manera, se ha recuperado el tramo de la muralla, barbacana y dos torres que formaban parte de las fortificaciones del siglo XII de la ciudad de Valencia. Para la preservación de estos restos ha sido necesaria la interposición de un nuevo edificio que permite su conservación y a la vez alberga el acceso a los mismos. En este punto, el delegado ha señalado que “los restos arqueológicos podrán ser visitados una vez concluido el traslado”.

Asimismo, está prevista la creación de un espacio público destinado a la interpretación de todos los elementos arqueológicos de especial interés histórico junto a la entrada por la Calle de Los Maestres.

El delegado ha destacado que todas las dependencias son accesibles en su acceso en todas las plantas del edificio, al tiempo que posee aseos adaptados.

El coste de las obras de la reforma integral interior del edificio, incluido el complementario de la Comisaría de Policía, ha ascendido a un importe de 9,46M€. Estas actuaciones se recibieron en febrero de 2018. Por su parte, las obras de rehabilitación de las fachadas, que se iniciaron en abril de 2018 y finalizaron el 12 de marzo de 2019, han superado los 1,3 M€. La inversión total que incluye todas las actuaciones (reforma interior y de fachada, redacción de proyectos, dirección de obra, estudios arqueológicos y de patologías) ha alcanzado los 12,5M€.

Cronología de las obras

La licitación de la obra de rehabilitación del Palacio del Temple se publicó en el BOE de 30.08.2011. El presupuesto de licitación de las obras de rehabilitación incluido el IVA ascendía a 10.439.513 euros.

En junio de 2012 dan comienzo las obras que se paralizan en marzo de 2013 por el hallazgo de restos arqueológicos.

En abril de 2013, con las obras paralizadas se redefine el proyecto para preservar los elementos arqueológicos. De nuevo se reinician las actuaciones en julio de 2015. Tres meses después, el Ayuntamiento de Valencia presenta la nulidad parcial del proyecto. En enero de 2016, el Consell Jurídic Consultiu confirma la no procedencia de la revisión de oficio de la licencia concedida por el consistorio. En abril de ese año, se firma un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de la ciudad. Un mes después se presenta la licencia complementaria del modificado para la integración de la antigua Comisaría del Temple, y en julio se firma el contrato complementario para la rehabilitación integral de la reforma de la antigua Comisaría que se destinará a servicios de información y registro.

En noviembre de 2016, las fuertes lluvias provocaron filtraciones en cubierta y fachada, que produjeron daños en pintura y tarima flotante.

En octubre de 2017, el Ayuntamiento de Valencia notifica la licencia de obras y de actividad del segundo modificado del proyecto de rehabilitación y complementario de la Comisaría del Temple. En noviembre de ese año, se presenta la solicitud de licencia de rehabilitación de fachadas y se formaliza el contrato en marzo de 2018, tras las preceptivas actuaciones.

En enero de 2018, las obras de reforma integral interior han finalizado y se reciben en febrero. Los trabajos de rehabilitación de las fachadas se inician en abril de 2018 y finalizan el 12 de marzo de 2019.