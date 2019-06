CCOO denuncia suciedad y roturas en la ropa lavada del Hospital General de Castellón

Manchas de orina en las sábanas después de pasar por lavanderia en Hospital Gral. de Castellón / Cadena SER

En el Hospital General de Castellón, el sindicato Comisiones Obreras denuncia una situación parecida a la denunciada estos dias en los hospitales madrileños respecto a los problemas de lavanderia de la ropa de cama y otras prendas. Vuelve de la lavanderia con manchas, rotos y hasta pegatinas.

Sábana del Hospital General de Castellón / Cadena SER

El sindicato afirma que, desde que se privatizó el servicio en toda la Comunitat Valenciana han aumentado los problemas, que en el resto de hospitales son más puntuales, pero siempre hay.

Virginia Sales, delegada de Comisiones Obreras en el hospital castellonense asegura que hace ya tiempo que vienen denunciando ante la gerencia del departamento de Salud, los problemas con la contrata de lavanderia. La ropa de cama y los uniformes del personal sanitario vuelve, en gran medida, con manchas, agujeros, desgarrones y hasta pegatinas que se ponen en quirófanos y que deberían quitarse.

Además, devuelven muchas menos prendas de las que se envían, con lo que la carencia de material, es habitual:

Asegura Virginia Sales que la situación se ha puesto en conocimiento de la gerencia del Hospital en muchas ocasiones, aportando pruebas de lo que sucede, pero no se soluciona.

El sindicato tiene la certeza de que todo empeoró cuando se privatizó el sistema de lavanderia, así como el de limpieza general, o cocinas, entre otros. Sobre todo porque Conselleria no está llevando a cabo el control que debería sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones.

Así lo cree Rosa Atienza, secretaria general de Comisiones Obreras de Sanidad:

Desde el Departamento de Salud de Castellón, afirman que estas denuncias no se corresponden con la realidad, que no hay ningún problema con el servicio de lavandería. Y que el sindicato no se ha dirigido hasta la fecha a la Gerencia. También desde, Conselleria de Sanidad se afirma que en los hospitales de la Comunitat, aunque hay quejas puntuales, no existen denuncias generalizadas.