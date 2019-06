Menos dramas con selectividad

La polémica con el ya famoso examen de Matemáticas de Selectividad debería invitar a una reflexión. Y me estoy refiriendo no tanto a la queja de los alumnos sino a la polvareda posterior que se ha levantado. Pero vayamos por partes.

Los estudiantes tienen todo el derecho del mundo a protestar por una prueba que han visto excesivamente difícil. Hasta ahí nada que objetar. El problema, sin embargo, está en la respuesta social. Porque hay que tener clara una cuestión básica: en el examen no se preguntó nada que no estuviese en el temario oficial. Otra cosa es que el teorema en discusión se viese en clase demasiado a la ligera, al dar por hecho los profesores de Bachillerato que difícilmente saldría en Selectividad.

Mala suerte si no fue así. Mala suerte y no una irregularidad ni nada parecido por parte de quienes pusieron la prueba. Así que no deja de parecerme hipócrita el mensaje que ahora se lanza.

Venimos de una crisis económica donde se ha machacado a trabajadores y parados con los valores del esfuerzo y del pensamiento positivo. Y ahora resulta que, a la primera de cambio, tenemos hasta a un partido como Ciudadanos pidiendo a la Conselleria de Educación una solución al lío de Selectividad. Un partido que apelaba a Kennedy para recordar aquello de que no hay que preguntarse qué puede hacer tu país por ti sino qué puedes hacer tú por tu país. De entrada, aprender que en esta vida no sale todo bien.