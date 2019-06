Saravia aplaza la consulta sobre la continuidad del gobierno con Óscar Puente

No habrá consulta este fin de semana. Los 1.700 inscritos en Valladolid Toma La Palabra no podrán decidir si aceptan la continuidad del gobierno municipal junto al Partido Socialista porque los concejales de esta plataforma han decidido aplazar la votación tanto on line como presencial. A pesar de que todo estaba previsto para este sábado y el domingo, la formación liderada por Manuel Saravia estima que el pacto no está cerrado.

Por tanto, el "optimismo" de la asamblea celebrada ayer tarde en la Plaza de la Universidad ha dado paso a una nueva fase de recelo. El comunicado difundido a primera hora de la tarde es elocuente.

"En Valladolid Toma la Palabra pensamos que la responsabilidad de los grupos políticos exige avanzar en un acuerdo positivo para lo que la ciudad necesita y demanda. Pero no puede votarse entre las opciones posibles si no se dispone de toda la información"

Los ediles electos, Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos estiman que el acuerdo con el PSOE "no está cerrado, ni en lo que se refiere a la estructura organizativa del Ayuntamiento ni en el programa común".

No obstante, desde VTLP subrayan que "aún hay margen para la negociación que permita resolver los aspectos pendientes".

La votación se basaba en una pregunta clave: "¿Crees que Valladolid Toma La Palabra debe participar en el próximo gobierno municipal en los términos del acuerdo alcanzado por el PSOE?

En el supuesto de que la mayoría decidiera no entrar en el equipo de gobierno se formulaba otra pregunta: ¿Qué deben hacer los concejales en la sesión de investidura? Existían tres opciones: apoyar a Óscar Puente, presentar la candidatura de Manuel Saravia o abstención.

Pero todo queda pospuesto hasta la próxima semana.