Víctor Fernández: "Nos planteamos una reconstrucción masiva del equipo"

Se nota que Víctor Fernández ha tomado los mandos de la planificación de la próxima temporada. Del discurso y de los planes victimistas que venían sin el entrenador aragonés, muy alejados del camino que debe seguir el Real Zaragoza, se ha pasado a transmitir un mensaje cargado de ilusión. Una ilusión sostenida en un discurso lógico y consciente de la situación en la que se encuentra el club.

PLANTILLA-"Nos plantemos una reconstruccióm masiva del equipo. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que optimizar al máximo los recursos que tenemos y encajar muchas piezas del puzle porque dentro del grupo contamos con varios jugadores que salen de lesiones que nos pueden condicionar la planificación"

FICHAJES-."Necesitamos una salida y llegada importante de jugadores. Esto no lo resolvemos con dos o tres jugadores; la solución pasa por bastantes más. Hay que buscar un equilibrio y es ver lo que es mejor para los que están, los que tienen contrato y los que pueden llegar. Las soluciones no son de hoy para mañana, nos van a llevar su tiempo. Hay que tener calma y no ponerse nervioso".

PERFIL-"Me daré por satisfecho si tengo muchos jugadores que sean capaces de jugar 25 o 30 partidos a un buen nivel y también lograr que jugar en el Real Zxaragoza sea muy difícil".

TIMEPOS-"Juegas con el recurso económico, juegas con las ilusiones y ambiciones de futbolistas que antes de jugar en segunda prefieren ir a primera, otros que, acabándose su etapa en primera, quieren ir a otro fútbol donde pueden tener una buena ficha. Debo tener serenidad, no ponerme nervioso. Son muchas cosas las que hay encajar tanto de entradas como de salidas, nos va a llevar un tiempo, pero creo que estamos en la buena direción".

TASPASOS-"El peor error que cometeríamos sería malvender, sería una marcha atrás para nosostro, pero no es el caso. Si se tiene que vender es porque viene la clásula o llega una oferta que nos permita reforzar o hacer más poderoso el grupo. Insisto, lo más importante es no malvender".

CRISITIAN-"Estoy convencido de que Cristian sigue cien por cien, pero como el fútbol es muy raro pues igual llega un equipo y te paga la cláusula. Entonces habría que darle las gracias por todo lo que ha hecho por el Zaragoza y seguir avanzando y pensar en otro. Ya digo que no es el caso".