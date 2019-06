Nueva odisea con Renfe: hasta Alcázar en el tren de Jaén y cambio al Talgo

Una avería ha provocado la enésima dificultad para los viajeros del tren que une Madrid con Almería. Y esta vez, la solución logística planteada por Renfe conlleva una línea inesperada, un trasbordo en Castilla-La Mancha y al menos una hora y media más de viaje, lo que hará que el trayecto total sea de cerca de 8 horas.

El tren que tenía que salir de Madrid poco antes de las 15.15 horas de esta tarde ha sufrido una avería. Por lo tanto, los viajeros procedentes de la capital de España han tenido que montarse en el tren que une Madrid con Jaén.

No obstante, los viajeros que tienen como destino Almería no llegarán a pisar Jaén: no en vano, tendrán que bajarse del convoy en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, para hacer un transbordo: allí tendrán que coger el Talgo que, finalmente, les dejará en Almería.

Eso, "contando con que tengamos el tren allí esperando", plantea como temor uno de los viajeros que en estos instantes está en el tren de la línea Madrid-Jaén.

En total, tal y como explica este pasajero, se espera que el viaje se alargue entre una hora y media o dos horas. Teniendo en cuenta que el tren que une Madrid con Almería ya tarda cerca de 7 horas (6 horas y 46 minutos, según la propia web de Renfe), el viaje de esta tarde podría alargarse hasta casi 9 horas de trayecto.

Esta nueva avería y las molestias que está provocando a los viajeros en estos instantes se produce precisamente en la semana en la que se ha conocido que los almerienses tendrán que hacer encaje de bolillos con los horarios para poder disfrutar de los servicios del AVE que unirá en las próximas semanas la vecina Granada con Madrid.