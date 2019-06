El Alarcos se cita con la ASOBAL tras dos intentos fallidos

Tras una liga regular que ya ha sido la mejor de la corta historia del club, el Vestas BM Alarcos luchará este fin de semana por devolver a Ciudad Real a la liga ASOBAL. La máxima categoría del balonmano español que se marchó hace más de un lustro con la desaparición del que llegara a ser el mejor equipo del mundo. Ahora, con un renovado proyecto y buscando la firmeza de un proyecto que va creciendo cada año, se intentará poner el broche de oro a la temporada.

Puerto Sagunto acoge la Fase Final en la que cuatro equipos buscan una plaza en ASOBAL en formato de semifinales y final. El primer partido lo disputarán el equipo anfitrión (segundo en la liga regular) y el Zamora, que tendrá que competir frente al equipo favorito al ascenso y los más de 1000 aficionados que serán en su inmensa mayoría seguidores levantinos.

Esa ha sido una de las polémicas en la previa de esta fase: la escasez de entradas con las que han podido contar los clubes visitantes para dar cobijo a aficionados que como la peña 'La Batalla' de Ciudad Real se recorren España cada fin de semana animando a los suyos. Con los dedos de la mano se pueden contar los que podrán estar en el 'Ovni' este sábado aunque como contaba el presidente de la peña manchega, Pedro Lizcano, ha habido un entendimiento con peñas locales que "se han comprometido a dejarnos sus abonos para al menos ver la segunda semifinal, tras el partido de su equipo".

Y es que no se piensa en otra cosa que no sea el sábado y la ronda de semifinales. Tercera a la que accede Alarcos en los últimos años y que se marcan como único objetivo hasta el momento. Así lo indicaba uno de los jóvenes pero veteranos del equipo Brian Negrete en SER deportivos: "sólo pensamos y hablamos de Torrelavega. No nos planteamos más ahora mismo".

Coincide como ciudarrealeño en los días "especiales" que está respirando la ciudad, cuyo apoyo al balonmano siempre ha sido destacado. Lo tiene en cuenta la plantilla y por supuesto el entrenador Javier Márquez, que vive estos días "con muchas ganas de competir ya y con la máxima ilusión por conseguir el ascenso".

Después de tres semanas de preparación tras el final de la liga regular ha dado tiempo a mejorar aspectos físicos de la plantilla y recuperar a jugadores tocados o cargados tras una temporada en la que durante muchas semanas el equipo soñó con el liderato o con al menos ser segundo clasificado y ser así organizador de la fase de ascenso.

Algo que se escapó en las últimas jornadas pero de lo que ya nadie se acuerda. Ahora todo se ha centrado en Torrelavega, con el que se perdió en Cantabria y se ganó en el Quijote Arena. Márquez destaca que "somos dos equipos que apostamos por parecidos estilos de juego". Eso hace que una de las principales claves sea la de "cometer pocos errores" para desequilibrar la balanza.

En caso de llegar a la final, que se disputará el domingo a las cuatro y media, el partido se podrá seguir en directo en Teledeporte. Muchos aficionados se reunirán en diferentes establecimentos de la capital para seguirlo con la máxima emoción. Para el sábado el streaming oficial de la Real Federación Española de Balonmano será el canal para poder vibrar con esta cita histórica para un joven club Balonmano Alarcos pero que de nuevo pone a Ciudad Real a las puertas de volver a la élite del balonmano español.

Javier Márquez, entrenador del Vestas BM Alarcos: