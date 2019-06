Abrumada por la avalancha de dimes y diretes políticos; incapaz de sujetar en el folio ocurrencias saltimbanquis e ideas trotonas, me dije: “déjate reposar; afloja los músculos de tu corazón contraído; pon a dormitar tu alma; despertarás más despierta y podrás hilvanar algo”. Pero la noche fue toledana. Mi automedicación no fue efectiva.

Avisé: hoy no hay comentario, voy dando tumbos de izquierda a derecha, borrachita. No me centro. Tras mi decisión, me sentí muy aliviada…Relajadamente, pantalleé noticias de prensa. Y, de pronto, este titular: “El 8M debe llegar a Podemos”. Naturalmente, lo leo y de mi tambaleo derecha/ izquierda pasé a dar saltos arriba y abajo como por un resorte o como centrifugada en una lavadora de memorias.

¡Qué lenguaje! Qué estilo!, ¡qué regresión a los tiempos brumosos aquellos en los que se nos bieneducaba para ser amables, discretas, atentas a las necesidades y gustos del Otro, o sea de Él, como posible novio y marido (entonces no había elecciones y no podíamos ser el lubricante de “máquinas de guerra electoral” o “constituyentes”). ¡Qué bien asumidos los nuevos valores del “monstruo amable” que describe Raffaele Simone!

Efectivamente, está cambiando el sentido común. Me siento rejuvenecer. Regreso a mis femeninos años 50. Sindicalistas y luchadores todos, nada de ser arietes contra la explotación y la desindustrialización; nada de iras contra la injusticia, ni marchas a Madrid con exigencias electrointensivas. Toca ser una “fábrica de afectos y pasiones alegres”.

Mujeres de las clases instruidas, hemos de crear espacios sanos, sin clases ni conflictos, para que todo fluya, confluya, desborde. Las confluencias se han convertido en disfluencias, pero no importa:

“Ríe, mujer, que la risa embellece”.