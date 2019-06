Los bulos contra la Ebau canaria: de coña

En los últimos cursos se viene polemizando en torno a las diferencias entre los exámenes de selectividad que dan acceso a la Universidad y si estos son más fáciles o si se evalúa con criterios más permisivos o laxos en Canarias, que en el resto del estado. Y ya no solo nos nombran a nosotros sino también a Extremeños, Asturianos, pero fundamentalmente a los canarios.

Vamos que según algunos en Canarias se potencian las notas, se inflan, o se regalan en parte, un mayor número de sobresalientes.

La polémica aparece entorno a las fechas de la Ebau y suele desaparecer enseguida. En las últimas ocasiones se ha amplificado por la influencia de las redes sociales. Y los políticos se han puesto, en muchas ocasiones con el "bien queda", según la región de donde hablen, en algunos casos entrando a saco sin estudios serios y sin profundizar. Un consejero de educación de Valencia llegó a insinuar a los profes de su región que inflaran nota. Toma ya.

La ministra Celáa, que está en funciones, ha señalado que va a crear un grupo de trabajo y que va a estudiar con expertos "la cosa", que no me parece mal después de tantas inexactitudes que se han expresado por tantos en los últimos días. Aunque mejor sería que se gastara el dinero en mayor financiación del estado en las Comunidades que menos reciben, para mantener y mejorar la educación por parte del gobierno de España. Eso sí que sería igualar. Canarias la que menos recibe por parte del estado. Absolutamente impresentable e injustificable.

Uno puede entender que haya algunos algunos alumnos que tras la frustración de no conseguir nota para entrar en alguna carrera, tenga el derecho al pataleo y suelte lo primero que se le venga a la cabeza, pero de ahí a que el resto sin datos completos nos metamos a vociferar sin una reflexión seria y profunda, es penoso.

Así que vayamos por partes:

Primero; la prueba de acceso de a la Universidad o Ebau conlleva solo el 40% de la nota del expediente final para entrar a la universidad, por tanto no sabemos si las notas de toda España, tanto de centros públicos, privados concertados o privados totales, pueden o no venir infladas. En el pasado se ponía en cuestión las notas de algunos centros. Así que si se pone en duda el sistema autonómico, por si hay unos exámenes más duros que otros según territorio, otros ponen en duda si en unas comunidades autónomas falta control de las notas que provienen de los centros privados, cuando el 60% de la nota es la que se trae del bachillerato. Rizamos el rizo.

Segundo; se ha comparado fundamentalmente el examen de lengua y las diferencias son mínimas, pero no han nombrado en las comparaciones las matemáticas donde Canarias pone unos durísimos exámenes. Es decir cogen lo que les interesa.

Tercero; quieren hacer un único examen, cuando las competencias están transferidas a las regiones y tienen por ley el derecho de colocar una parte, entorno al 30% de los contenidosde geografía e historia. Así que la van a liar. Y si se va por ahí, se podría pedir mañana que en las regiones con idioma propio, se prohibiera que se siga exigiendo el idioma que no conocen los de fuera, en Cataluña, País Vasco, Valencia, Galicia o Baleares, donde los canarios no podemos competir. Mientras ellos fletan aviones para nuestras ofertas públicas de empleo. Así que nada, si igualamos, en todo.

Y cuarto; no se pueden exigir los mismo servicios y los mismos resultados, con diferentes inversiones. Eso da al traste con todo. Lo mejor de la polémica ficticia de la Ebau, lo que han dicho los rectores de España. No es verdad lo denunciado, no se inflan las notas y no tiene peor formación un aprobado de aquí que de fuera. Lo de siempre, hay algo peor que la mentira, las medias verdades. Nuestros jóvenes, que también salen fuera a estudiar terminan sus carreras en península, en Londres, en Berlin o en New York, etc y terminan trabajando por medio mundo en Universidades, hospitales, empresas multinacionales etc, son canarios que estudiaron aquí y fuera. .