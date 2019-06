'Carta al niño que fui'

Mi muy querido mini yo,

Te escribo esta carta desde 2019 porque siempre tuvimos ese sueño de poder viajar en el tiempo y poder ver cómo sería el futuro. Todavía no han inventado nada para ser viajeros temporales, que yo sepa, pero por si acaso te escribo esta carta y si lo inventan ya que te la envíen si no puedo.

Aunque sea raro hablarle a tu niño del pasado, hoy pequeño David, te escribo sin ánimo de adelantarte muchas cosas de tu futuro para no destriparte las sorpresas de la vida. Te informo de algunas cosas: de mayor al final vas a ser periodista, vas a perder pelo en la coronilla y, sí, vas a adelgazar.

Ya sé, David, que te preocupa ser el niño gordito de la clase, que se burlen de ti y que te cueste correr más que al resto de tus compañeros, pero con los años vas a aprender a comer y aunque alcances los 100 kilos llegarás a tener un peso saludable. No te lo creerás, ahí, en los años 90, pero cuando tengas 32, los niños con sobrepeso como tú serán noticia. Porque sí, ahora, en 2019 hay muchos niños y niñas que tienen más kilos de lo que deberían.

Ahora 1 de cada 3 niños en Canarias tiene sobrepeso. Ya, ya sé que es una pasada. Y no tiene nada que ver con lo que nos ocurrió a nosotros, con lo que te pasa a ti, que por la miseria que pasaron de jóvenes nuestros abuelos creían que un niño cuanto más gordo, más sano. Por cierto, dale las gracias y pasa más tiempo con ellos, ya me entenderás por qué.

En este 2019 en el que te escribo se habla de los comedores escolares. No sé cómo lo hacían ahí, en tu época, pero ahora los menús en algunos colegios públicos no los realizan nutricionistas, así se siguen cometiendo errores que se comen todos los niños. Así las cifras de obesidad infantil es difícil que bajen. Aunque es sólo una comida al día, el problema va más allá. Se nos atraganta, sin duda.

Ahora los niños son obesos por el menor nivel socioeconómico de la población, para que lo entiendas, que hay mucha gente con necesidades. También por la influencia del turismo, que ha puesto de moda el consumo de comida rápida. Pero, sobre todo, porque tenemos la cesta de la compra más cara de España, en especial los productos frescos, como la verdura o la fruta. No recuerdo cómo estaban los precios en los 90 pero ahora mismo es mucho más barato comprarse un kilo de palmera de chocolate que un kilo de plátanos. Lo curioso es que cuando seas mayor se subvencionarán los viajes a la Península en un 75% pero haciendo la compra en el súper sí que nos dan un viaje del bueno.

Ahora mucha más gente se preocupa de la Nutrición que ahí en los 90. Tenemos muchas más información, sabemos que el azúcar es mala y que muchas veces nos daban y nos siguen dando gato por liebre. Pero las cifras de obesidad infantil siguen siendo altísimas. Ahora a ti mamá te dice que no pases tanto tiempo delante de la tele. Ahora, en mi presente, los niños ya pasan de la tele. No se mueven tanto como deberían por los e-sport, que casi llegan a los coles públicos, y las pantallas en general. Hay una cosa que se llama teléfono móvil sin la que no vas a poder vivir.

Cuando seas adulto todavía se seguirán cometiendo muchos fallos y los niños serán los que sufrirán esos errores. Espero que cuando seamos viejitos la obesidad infantil en Canarias deje ser una pandemia y sólo sea un recuerdo de nuestra infancia.

Atentamente, tu yo del futuro que te recomiendas a que inviertas en Google, David Perdomo.