Víctor no hace cábalas sobre el rival del play off: "Sólo pensamos en el Elche"

Víctor Sánchez del Amo valoró la previa del encuentro ante el Elche y los numerosos cambios en la convocatoria. "Hay muchas circunstancias que afectan a esta convocatoria. El partido es de la máxima importancia pero hay que tener en cuenta todo. Acumulación de esfuerzo, con dos partidos duros en poco tiempo, jugando en inferioridad numérica muchos minutos, y eso es carga para los jugadores. El riesgo de tarjetas es importante, afecta directo al play off. Todos los que están en la convocatoria son las mejores opciones para afrontar el Elche, no hay dudas". El técnico no quiso hacer cábalas sobre el rival del play off, aunque sobre el rival, el Elche, también opinó. “Ellos tienen el objetivo cubierto, pero en función del puesto a final de temporada puede haber una motivación extra por el tema económico. Está también el prestigio profesional, que es lo más importante. Y venir a jugar a La Rosaleda es una motivación añadida ante un rival como estamos nosotros ahora mismo. Desde el punto de vista del deportista es suficiente motivación. Interpretamos que el rival va a venir con la mejor y máxima predisposición, en la mejor versión del rival. Es un equipo con capacidad de juego combinativo, que es valiente, que empieza el juego desde atrás. Será un partido vistoso por las características del Elche".

