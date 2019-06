Carlos Martínez: "El PSOE y el PP no casan"

El alcalde de Soria descarta un pacto para arrebatar la alcaldía de El Burgo de Osma a Antonio Pardo. Carlos Martínez destaca las diferencias ideológicas entre PP y PSOE, “a fecha de hoy todo es posible, pero mal casa el PSOE con el PP”. Antonio Pardo consiguió con la PPSO una mayoría simple con 5 concejales mientras que el PSOE obtuvo 4 y el PP se quedó en 2.

Martínez ha sido muy crítico con el PP por la postura que plantea de abrirse a cualquier pacto con la PPSO para conseguir el gobierno de la Diputación de Soria. “Es un esperpento cuando escucho a De Gregorio cómo traslada el intercambio de apoyos en un subasteo de los ayuntamientos”, ha dicho el regidor soriano. “A mí me da vergüenza ajena y me causa sonrojo”, ha insistido Martínez recordando que el PP no ha conseguido el apoyo suficiente de la ciudadanía mientras que el PSOE ha sido el partido más votado en el conjunto provincial con un 43% de los votos, más de 20.500.

En relación al Gobierno Regional, Carlos Martínez está convencido de que C,s va a pactar con el PSOE para asumir la Junta de Castilla y León. Advierte que las negociaciones no han hecho más que empezar “porque queda mucho por hablar”.

El secretario del PSOE, Luis rey, ha anunciado que las negociaciones sobre la Diputación comenzarán la próxima semana. El PSOE esta mañana se ha dirigido a PP, PPSO y C,s para pedirles una reunión a celebrar la próxima semana para comenzar a negociar el gobierno de la diputación. Rey advierte que el PSOE no va a cambiar cromos “sino que tendremos la misma coherencia de siempre con la premisa de un proyecto político para la provincia de Soria”.