Se cierra el telón

El Real Oviedo llevaba varias semanas en el alambre y, aunque matemáticamente ha quedado fuera del play-off en esta última jornada, la sensación es que ya había sucedido un tiempo atrás. Los hombres de Sergio Egea, que llegaban a esta cita con apenas el 7% de posibilidades de disputar la fase de ascenso, necesitaban una carambola que en ningún momento estuvo cerca de producirse y menos teniendo en cuenta que ni ellos mismos hicieron los deberes.

El primer gol del Sporting frente al Cádiz a los doce minutos de partido fue la única esperanza del oviedismo para creer que, por segunda jornada consecutiva, se pudiese producir un milagro que todavía tenía una dificultad mayor al vivido el pasado martes. Pero la ilusión de la afición carbayona duró hasta el minuto 44, momento en el que el Dépor marcó su primer tanto ante el Córdoba, obra de un exoviedista como Borja Valle. Ya al comienzo de la segunda mitad los gallegos anotarían el segundo tanto y definitvo que les daba su clasificación para el play-off. A partir de ese momento todo lo que pasaba en El Sadar ya pasaba a un segundo plano.

A pesar de lo comentado los azules hicieron un partido serio en Pamplona y plantaron cara a Osasuna en su campo, pero los rojillos fueron más efectivos de cara a portería. El gol de Xisco fue suficiente para que el equipo navarro terminase la competición sin haber perdido un solo partido en su estadio y para que los ovetenses finalizasen la temporada en octava posición, a cinco puntos del sexto puesto.

Lo visto sobre el césped ya fue secundario una vez que las opciones de disputar el play-off se esfumaban debido al resultado que se estaba dando en Riazor. Incluso un punto le hubiese servido al Oviedo para escalar una posición en la tabla, pero al equipo le faltó lo mismo que en partidos anteriores: Mordiente arriba. Quitando el encuentro ante el Rayo Majadahonda, y sin que llevase el peso de sus partidos, siempre tuvo muchas opciones de poder crear peligro y, esta noche, salvo un lanzamiento de falta de Saúl Berjón en la primer parte, el portero Sergio Herrera no estuvo nada exigido. En todas las acciones faltó un último pase o un disparo certero para poder concretar esas llegadas al área rival.

Se termina así una temporada llena de sinsabores, con cambio de entrenador incluido, que no ha generado la ilusión que se esperaba en el entorno azul. La afición se ha ido desenchufando en los últimos meses y nunca se terminó de creer que los suyos iban a ser capaces de dar un golpe encima de la mesa. Los detalles son fundamentales en el fútbol y el Oviedo, que ha tenido errores de bulto, nadaba para morir en la orilla. Y esa fue la tónica de toda la temporada. Un querer y no poder. El equipo ha quedado clasificado donde se merece después de una campaña en la que no ha podido afianzarse en la zona caliente de la tabla, provocando así un sentimiento de pesadumbre que se repite en el oviedismo. Tiempo ahora para hacer balance de una nueva decepción y para que la dirección deportiva tome las decisiones correspondientes y así volver a ilusionar con un proyecto que no acaba de transmitir la seguridad necesaria sobre el campo.