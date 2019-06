Álvaro Bautista refuerza su liderato en Jerez

Segunda jornada en el trazado jerezano del Acerbis Spanish Round con un programa deportivo amplio que contenía las últimas tandas de entrenamientos libres más tres carreras, la primera del WorldSBK y dos del WorldSSP300, una de ellas de repesca para acceder a la parrilla para la manga oficial. La buena climatología con temperaturas de casi 24 grados, acompañó durante toda la mañana a los pilotos y a los aficionados para disfrutar al máximo de este evento que hoy ha contado con gran ambiente de público en las instalaciones jerezanas.

Cabe destacar, que el Campeonato del Mundo Motul de Superbike es un certamen cercano para el aficionado, en el que pilotos y público interactúan, siendo un evento en el que los aficionados palpan de cerca la pasión por el motociclismo y sus protagonistas. En el propio paddock, se encuentra el pódium que este sábado cobró vida y los aficionados a las dos ruedas pudieron ver de cerca la llegada al pódium de los pilotos de cada categoría, interactuar con ellos, recibir sus firmas, hacerse fotos y sobre todo, ver in situ cómo celebraban cada uno de ellos haber logrado conseguir estar en las primeras posiciones de la clasificación final o celebrar al unísono la victoria, como así hizo el español Álvaro Bautista que ni corto ni perezoso se bajó del pódium para mezclarse entre los aficionados y regarles con champan.

La matinal comenzaba con los últimos entrenamientos libres, tras los cuales se disputaron las Tissot Superpole de cada categoría que decidían las posiciones de parrilla para las tres carreras programadas este sábado; una de WorldSBK y dos de la categoría de WorldSSP300 (una de repesca y posteriormente la oficial).

A las 11 horas rugían los motores de la categoría reina de WorldSBK dando paso a la Tissot Superpole en la que el británico Jonathan Rea logró ser el más rápido consiguiendo la pole en su categoría con un crono de 1:38.247 y conquistando un récord al bajar casi dos décimas el récord absoluto del trazado andaluz. A escasas 36 milésimas, su máximo rival, el piloto español Álvaro Bautista, el cuál apuntó tras terminar esta clasificación que estaba contento porque su objetivo era estar en primera fila. “Hemos perdido la pole position por muy poquito pero habrá que intentar manejar la vida del neumático y las energías de uno mismo. Intentaré hacer lo mejor posible aquí delante de esta magnífica afición”. Pero el foco de la afición se concentraba a las 14 horas cuando daba comienzo la primera carrera de la categoría de WorldSBK. Por delante, 20 vueltas y 88,460 km por completar. Tras la salida, Bautista logra colocarse bien tras Rea al que poco le dura la primera plaza ya que el español se mantenía rápido, fuerte y constante en la primera posición que ya no abandonaría hasta la caída de la bandera ajedrezada logrando así su primera victoria en el trazado andaluz en la categoría de WorldSBK. Cabe destacar, que además, Bautista consiguió su primera victoria en la categoría de 125cc del Campeonato del Mundo aquí en Jerez allá por el año 2006. Trece años después, el piloto de Talavera de la Reina se convertía en el primer piloto español que conquista la victoria en el Campeonato del Mundo de Superbike de Jerez, sumando así una experiencia ganadora más a su palmarés.

“Ganar en casa, conseguir mi primera victoria en Superbike en Jerez y además ser el primer español que lo ha hecho es muy emocionante. Muy contento y agradecido a mi familia, a mis amigos y a toda esta gran afición. Ha sido una carrera dura físicamente pero he intentado coger la cabeza desde el principio porque sabía que mi paso era fuerte. He sabido mantener la distancia. Esta victoria va dedicada a mi abuelo, que hace varios días falleció y estoy seguro de que él desde el cielo me ha ayudado a conseguir la victoria”, declaraba el campeón tras celebrar la victoria en el pódium.

Una carrera reñida en la que los pilotos se batían en duelo por conseguir las primeras posiciones. El piloto holandés Michael van der Mark se posicionaba segundo, seguido del británico de Kawasaki Jonathan Rea, que tras luchar durante toda la carrera con el también británico Alex Lowes que lo había sobrepasado en las últimas vueltas y encaraba en la tercera plaza un posible lugar en el pódium, tocaba a Lowes en la curva Jorge Lorenzo que finalizaba en el suelo, tomando Rea este tercer peldaño del pódium.

CLASIFICACIÓN: 1-A. BAUTISTA (DUCATI). 2-M. VAN DER MARK (YAMAHA). 3-J. REA (KAWASAKI). 4-M.MELANDRI (YAMAHA). 5-T. RAZGATLIOGLU (KAWASAKI). 6-T.SYKES (BMW). 7-C. DAVIES (DUCATI). 8-S.CORTESE (YAMAHA). 9-L. HASLAM (KAWASAKI). 10-M.RINALDI (DUCATI).

En cuanto a la Tissot Superpole para la categoría de WorldSSP, se situaba en cabeza el italiano de Yamaha, Federico Caricasulo, si bien, la alegría no duró mucho ya que fue sancionado por los comisarios deportivos por no respetar la bandera amarilla lo que otorgaba a su compañero Randy Krummenacher la pole con 1.41.775, mientras él se quedaba segundo con 1.41.965. Cerrando la primera fila de parrilla partirá el francés Lucas Mahias con un tiempo de 1:42.349. El mejor español era Isaac Viñales, que ocupaba la novena plaza con un crono de 1:43.049. El domingo a las 12:15 horas se disputará la carrera de WorldSSP, programada a 19 vueltas.

Pódium de españoles y del equipo Kawasaki para la categoría de WorldSSP300 con la victoria del joven piloto Marc García, seguido del piloto holandés Scott Deoue, y de la campeona en título Ana Carrasco en tercera posición. Una primera prueba del fin de semana muy reñida y competida donde cada participante se dejaba la piel en cada metro de asfalto para posicionarse en los primeros puestos, algo que le faltó al holandés de KTM Victor Steeman que a pesar de firmar la pole, terminaba duodécimo en carrera. Como protagonista de la prueba, Ana Carrasco, muy segura y batalladora, mostrando a todos por qué luce el nº1 en su motocicleta. Y es que Ana logra situarse a final de carrera en las primeras posiciones para afrontar líder la carrera las últimas vueltas, si bien, en la curva Jorge Lorenzo, le faltó tapar bien los huecos, lo que aprovechó el también español Marc Garcia para colarse y arrebatarle la victoria y también el holandés Scott Deoue para subir al segundo peldaño del pódium dejando a la murciana la tercera plaza. “Estoy muy feliz de estar en el pódium otra vez. Mañana intentaremos hacer lo mismo aunque será difícil”, declaraba el ganador español, mientras Ana Carrasco señalaba: “Me he sentido muy cómoda con la moto. He pasado de ir quinta durante gran parte de la carrera a estar en tercera posición. No está nada mal, ahora tenemos que pensar en el día de mañana”.

CLASIFICACIÓN: 1-M. GARCÍA (KAWASAKI). 2-S. DEROUE (KAWASAKI). 3-A. CARRASCO (KAWASAKI). 4-M. GONZALEZ (KAWASAKI). 5-A. VERDOÏA (YAMAHA). 6-G. HENDRA PATRAMA (YAMAHA). 7-J. JAHNIG (KTM). 8-H. DE CANCELLIS (YAMAHA). 9-J. BUIS (KAWASAKI). 10-U. ORRADRE (YAMAHA).

Para el domingo un completo programa de carreras y actividades en el Paddock Show.

Los horarios de carrera serán los siguientes:

*11.00 h WorldSBK Tissot Superpole Race (10 v)

*12.15 h WorldSSP (19 v)

*14.00 h WorldSBK (carrera 2 / 20 v)

*15.15 h WorldSSP300 (carrera 2 / 11 v)